"Можно ли штробить монолит": строитель опроверг 6 распространенных мифов о ремонте

В ремонте бытует немало мифов, которые могут путать владельцев квартир и домов. Многие из-за них совершают лишние действия или откладывают ремонт, боясь якобы неизбежных проблем.

Строитель lesnik.pro раскрыл, какие распространенные мнения о ремонте являются обманчивыми, передает 24 Канал.

Какие утверждения о ремонте на самом деле являются мифом?

Миф 1. Инсталляцию невозможно отремонтировать

Мол, если она вмонтирована, то и доступа к ней нет. На самом деле доступ к ней есть – через кнопку смыва, а к канализации можно добраться через унитаз. Поломки инсталляций случаются крайне редко, особенно если выбирать проверенных производителей. На практике серьезных проблем почти не бывает.

Миф 2: Перед ремонтом обязательно надо ждать, пока дом "сядет".

В новостройках действительно есть свои нюансы: дом постепенно получает нагрузку, и это может влиять на стены. Если перегородки от застройщика сделаны с нарушением технологии (а такое случается очень часто), трещины возможны. Но ждать годами, тем более 10 лет, точно не нужно. К тому же цены на материалы и работы постоянно растут, поэтому откладывать ремонт невыгодно.

Миф 3. Порожек между санузлом и комнатой не нужен

На самом деле он нужен, но не в виде высокого пластикового, алюминиевого или деревянного порога с перепадом уровней. Если вы решили полностью отказаться от порожка, обязательно сделайте гидроизоляцию пола и стен перед укладкой плитки. Также стоит установить систему "Антипотоп" – это критически важно для защиты от затоплений.

Миф 4. Нельзя делать в квартире душ в строительном исполнении

Так говорят лишь те, кто не умеет правильно его делать. На самом деле такой душ – вполне уместное решение для квартиры. Он индивидуальный, имеет стильный вид и при условии качественного исполнения является надежным и долговечным.

Миф 5. Можно штробить монолит

Можно, но только при условии соблюдения правил и технологий. Есть понимание армирования монолита, арматура в середине, вот ее точно лучше не трогать.

Штробить сам монолит не допускается, зато штукатурку штробить разрешено. Стоит помнить: если пропустить или выполнить неправильно хотя бы один этап, это негативно повлияет на всю дальнейшую работу.

Миф 6. Маяки из штукатурки доставать не надо

Если есть желание со временем увидеть ржавчину на стенах или обоях – тогда можно их оставить. Но по правильной технологии маяки после оштукатуривания обязательно нужно убирать. Также важно помнить: под цементно-песчаную штукатурку маяки нельзя крепить на гипсовые смеси – только на цементные.

