Это катастрофа: какие цвета в интерьере никогда нельзя сочетать в интерьере

Планируя ремонт, большинство людей начинают именно с выбора цветовой гаммы. Однако некоторые популярные сочетания, которые кажутся стильными в Pinterest или шоурумах, в реальной жизни могут выглядеть совсем иначе.

Пользователь тиктока с ником @robertgigs признался, какие неправильные комбинации легко испортят даже самый дорогой интерьер.

Какие цвета не стоит сочетать?

Серый + теплые тона – холодный диссонанс холодный диссонанс

Серый годами остается фаворитом в дизайне. Но в сочетании с теплыми оттенками – бежевым, золотым, оранжевым или теплым коричневым – он часто создает впечатление визуального конфликта. Пространство выглядит будто "разорванным" между холодом и теплом. Зато серый лучше комбинировать с холодными синими, зелеными или приглушенными пастельными тонами.

Темно-синий + чисто белый – слишком резко

Это сочетание считается классикой. Однако контраст темно-синего с ярко-белым может сделать комнату слишком строгой и холодной. Пространство выглядит формальным, а не уютным. Дизайнеры советуют заменить чистый белый на молочный или светло-серый – это смягчит эффект.

Интересно! Исследование Research Gate показывают, что синий способен бессознательно подавлять аппетит. Все потому, что в природе синяя пища встречается крайне редко. Поэтому синий часто ассоциируется с непригодностью пищи или испорченными продуктами.

Желтый + фиолетовый – перегрузки для глаз

Теоретически это дополнительные цвета, которые должны гармонично сочетаться. Однако в большом количестве они создают напряженную атмосферу. Интерьер может казаться хаотичным. Если хочется использовать один из этих оттенков, лучше добавить нейтральную базу – белый, бежевый или серый.

Красный + коричневый – устаревший эффект

Такое сочетание добавляет пространству "тяжести" и часто ассоциируется со старыми интерьерами 90-х. Комната выглядит темной и визуально меньше. Коричневый лучше сочетать со светлыми нейтральными или землисто-зелеными оттенками.

Черный + темно-фиолетовый – слишком драматично

По отдельности эти цвета выглядят роскошно, но вместе создают гнетущую атмосферу. Они "поглощают" свет и уменьшают ощущение пространства, особенно в небольших комнатах.



Сочетание черного и темно-фиолетового / Фото Pinterest

Неоновые цвета + белый – усталость для глаз

Яркие неоновые оттенки и без того активны. В паре с белым они становятся еще более интенсивными и быстро вызывают зрительную усталость. Такое пространство может казаться напряженным. Дизайнеры советуют использовать неон только как акцент – в декоре или текстиле.

Ярко-зеленый + огненно-красный – визуальный хаос

Насыщенные оттенки зеленого и красного конкурируют между собой. Пространство становится неспокойным, агрессивным и перегруженным.



Ярко-зеленый и огненно-красный в интерьере / Фото Pinterest

Как не ошибиться с палитрой?

Специалисты советуют всегда учитывать естественное освещение, ориентацию комнаты и ее размер.

В светлых помещениях лучше "работают" холодные оттенки, тогда как темные комнаты нуждаются в более теплых тонах.

Обязательно тестируйте краску на стенах – в течение дня цвет может кардинально меняться.

Главное правило – баланс. Продуманные контрасты, умеренность и нейтральная база помогут создать интерьер, в котором приятно жить.

