Со временем пожалеете об этом: 6 популярных многолетников, которые не стоит сажать в саду

Не все красивые многолетники хорошие соседи в саду. Выбирая растения, стоит учитывать не только декоративность, но и их поведение со временем.

Обильное цветение означает много семян, которые быстро разлетаются по всему саду. Как следствие – они слишком активно разрастаются и вытесняют другие растения. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Смотрите также Проблему с кротами на огороде можно решить с помощью простого трюка с 2 банками

Какие многолетними не стоит высаживать в саду?

Ландыш

Это классика сада с нежными белыми колокольчиками и приятным ароматом весной. Он хорошо растет даже в сухой тени, где другие растения не выживают. Но через год – два после посадки ландыш начинает агрессивно расползаться и вытеснять соседей. Остановить его очень сложно – нужен постоянный контроль.

Ландыш очень быстро разрастается / Фото Evgeniya Vlasova / BHG

Василек многолетний

Это растение привлекает обильным весенне-летним цветением и простотой ухода. Но он чрезвычайно активно самосеется: один куст быстро превращается в десятки.

Василек красивый, но проблемное растение для сада / Фото Kritsada Panichgul

Хамелеон

Это растение с пестрыми листьями имеет очень декоративный вид. Однако оно быстро разрастается и почти не поддается уничтожению – даже гербициды мало помогают.

Не сажайте "хамелеон" в саду / Фото Evgeniya Vlasova / BHG

Гелиопсис

Активно распространяется подземными корнями, образуя большие колонии. Он буквально прорастает сквозь другие растения, и удалить его без вреда для соседей очень сложно.

Вместо гелиопсиса лучше посадить обычный подсолнечник / Фото Jacob Fox

Вербейник пурпурный

Во многих странах признан инвазионным сорняком. Он захватывает влажные участки и вытесняет местные виды.

Вербейнику пурпурному не место в вашем саду / Фото Kim Cornelison

Мята

Мята имеет ароматные листья, но после посадки практически "поселяется навсегда". Она отрастает даже из маленьких кусочков корня и легко рассеивается семенами.

Мяту лучше не сажать в саду / Фото Pete Krumhardt

Какие съедобные многолетники посадить в саду?

Многолетние растения можно посадить один раз и собирать урожай годами. Они неприхотливы, подходят даже новичкам и значительно упрощают уход за огородом. Об этом пишет Gardenary.

Орегано

Очень неприхотливое растение, быстро растет и хорошо зимует. Подходит даже как почвопокровное. Имеет насыщенный аромат, идеальна для пиццы и пасты. Легко сушится – покупать в магазине больше не придется.

Розмарин

Ароматный кустик, который отпугивает вредителей и поднимает настроение. Хорошо растет в контейнерах и на грядках с дренированной почвой. В холодных регионах нуждается в зимнем укрытии. Прекрасно подходит к мясу и овощам.

Шалфей

Устойчивый к холоду, может расти почти круглый год. Дает обильный урожай листьев. Из него готовят чай, приправы и даже ароматные пучки для дома.

Тимьян

Компактное и выносливое растение, красиво свисает с краев грядки. Имеет приятный пряный вкус, подходит для сушки. В теплом климате остается зеленым весь год.

Мелисса

Очень проста в выращивании, но может активно разрастаться. Имеет лимонный аромат, отпугивает комаров. Подходит для чая, салатов и домашних настоев.

Какие деревья никогда нельзя сажать возле дома?