Со временем пожалеете об этом: 6 популярных многолетников, которые не стоит сажать в саду
- Некоторые многолетники, как ландыш и василек многолетний, быстро разрастаются и могут вытеснять другие растения в саду.
- Растения, такие как хамелеон и гелиопсис, трудно контролировать, поскольку они устойчивы к уничтожению и быстро распространяются.
Не все красивые многолетники хорошие соседи в саду. Выбирая растения, стоит учитывать не только декоративность, но и их поведение со временем.
Обильное цветение означает много семян, которые быстро разлетаются по всему саду. Как следствие – они слишком активно разрастаются и вытесняют другие растения. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Какие многолетними не стоит высаживать в саду?
Ландыш
Это классика сада с нежными белыми колокольчиками и приятным ароматом весной. Он хорошо растет даже в сухой тени, где другие растения не выживают. Но через год – два после посадки ландыш начинает агрессивно расползаться и вытеснять соседей. Остановить его очень сложно – нужен постоянный контроль.
Ландыш очень быстро разрастается / Фото Evgeniya Vlasova / BHG
Василек многолетний
Это растение привлекает обильным весенне-летним цветением и простотой ухода. Но он чрезвычайно активно самосеется: один куст быстро превращается в десятки.
Василек красивый, но проблемное растение для сада / Фото Kritsada Panichgul
Хамелеон
Это растение с пестрыми листьями имеет очень декоративный вид. Однако оно быстро разрастается и почти не поддается уничтожению – даже гербициды мало помогают.
Не сажайте "хамелеон" в саду / Фото Evgeniya Vlasova / BHG
Гелиопсис
Активно распространяется подземными корнями, образуя большие колонии. Он буквально прорастает сквозь другие растения, и удалить его без вреда для соседей очень сложно.
Вместо гелиопсиса лучше посадить обычный подсолнечник / Фото Jacob Fox
Вербейник пурпурный
Во многих странах признан инвазионным сорняком. Он захватывает влажные участки и вытесняет местные виды.
Вербейнику пурпурному не место в вашем саду / Фото Kim Cornelison
Мята
Мята имеет ароматные листья, но после посадки практически "поселяется навсегда". Она отрастает даже из маленьких кусочков корня и легко рассеивается семенами.
Мяту лучше не сажать в саду / Фото Pete Krumhardt
Какие съедобные многолетники посадить в саду?
Многолетние растения можно посадить один раз и собирать урожай годами. Они неприхотливы, подходят даже новичкам и значительно упрощают уход за огородом. Об этом пишет Gardenary.
Орегано
Очень неприхотливое растение, быстро растет и хорошо зимует. Подходит даже как почвопокровное. Имеет насыщенный аромат, идеальна для пиццы и пасты. Легко сушится – покупать в магазине больше не придется.
Розмарин
Ароматный кустик, который отпугивает вредителей и поднимает настроение. Хорошо растет в контейнерах и на грядках с дренированной почвой. В холодных регионах нуждается в зимнем укрытии. Прекрасно подходит к мясу и овощам.
Шалфей
Устойчивый к холоду, может расти почти круглый год. Дает обильный урожай листьев. Из него готовят чай, приправы и даже ароматные пучки для дома.
Тимьян
Компактное и выносливое растение, красиво свисает с краев грядки. Имеет приятный пряный вкус, подходит для сушки. В теплом климате остается зеленым весь год.
Мелисса
Очень проста в выращивании, но может активно разрастаться. Имеет лимонный аромат, отпугивает комаров. Подходит для чая, салатов и домашних настоев.
Какие деревья никогда нельзя сажать возле дома?
- Многие деревья кажутся идеальными для двора – быстро растут, красиво цветут и дают тень. Но специалисты предупреждают: некоторые популярные виды могут превратиться в проблему и создать "зеленый хаос" во дворе.
- Среди них – китайская бирючина, небесное дерево, груша Брэдфорда, норвежский клен, русская олива, черная акация.