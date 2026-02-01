5 комнатных растений, которые, по поверьям, приносят в дом достаток и удачу

Живые растения – один из самых легких и одновременно эстетичных способов пригласить в дом удачу. В разных культурах считают, что комнатные цветы способны привлекать добрую энергию, внутреннее равновесие и материальный достаток. Но даже без всяких верований очевидно: зелень в доме делает атмосферу уютнее и помогает нам чувствовать себя спокойнее.

Издание Real Simple назвало 5 растений, которые стоит иметь дома, чтобы начать год с позитива. Эти зеленые красавцы могут принести удачу и хорошую энергию в дом.

Какие "счастливые" комнатные растения держать дома?

Денежное дерево

Считается, что это растение притягивает достаток и положительную энергию, поэтому его часто выбирают как символ удачного начала нового года.

Денежное дерево принесет достаток в дом / Фото из открытых источников

Денежное дерево стоит ставить в месте с ярким, но рассеянным светом. Поливать растение следует тогда, когда верхний слой почвы (около 2 – 3 сантиметров) подсох. Также следует высаживать растение в почву с хорошим дренажем и время от времени поворачивать горшок, чтобы крона росли равномерно.

Если у вашего дерева заплетенный стебель (обычно это три растения, переплетены между собой), стебли нужно продолжать формировать, пока они молодые и гибкие – со временем они твердеют, и сделать это будет сложно.

Пилея

Ее круглые листья напоминают монеты, поэтому растение часто называют китайским денежным деревом.

Пилею называют китайским денежным деревом / Фото The Spruce / Krystal Slagle

Подарить пилею – это как пожелать человеку финансовой удачи и благополучия. Это растение требует яркого рассеянного света, поэтому подходит не для каждого помещения. Почва должна оставаться умеренно влажной, а поливать ее следует, когда верхний слой земли подсыхает.

Важный нюанс: пилея чувствительна к фтору, поэтому лучше использовать дождевую, фильтрованную или дистиллированную воду.

Счастливый бамбук

Счастливый бамбук тесно связывают с философией фэншуй. Ему приписывают способность приносить гармонию, баланс и материальный достаток. Количество стеблей имеет символическое значение:

3 – счастья;

5 – здоровье;

8 – богатство.

Счастливый бамбук с восемью стеблями символизирует богатство / Фото из открытых источников

Чаще всего это растение выращивают в воде, но оно хорошо растет и в почве. В любом случае счастливый бамбук требует регулярного ухода: его следует держать в рассеянном свете, а корни – в чистой воде. Воду желательно менять еженедельно, используя дождевую, фильтрованную или дистиллированную, чтобы избежать накопления хлора и фтора.

Толстянка овальная

Толстянка считается символом роста и процветания. Ее часто дарят на новоселье как пожелание удачи и благополучия новому дому.

Толстянка овальная может жить десятилетиями / Фото из открытых источников

Этот суккулент хорошо чувствует себя при ярком освещении, поэтому лучшее место для него – возле солнечного окна. Высаживать растение стоит в почву для кактусов и суккулентов, которая хорошо пропускает воду. Для активного роста его рекомендуют подкармливать раз в две недели. При правильном уходе толстянка может жить десятилетиями.

Мирная лилия / Спатифиллум

Мирная лилия символизирует не только спокойствие, но и чистоту и благополучие. Чтобы растение цвело, его нужно ставить в место с рассеянным светом и поддерживать легкую влажность почвы, не допуская застоя воды. Также стоит время от времени протирать листья влажной мягкой салфеткой, чтобы убрать пыль и помочь растению лучше "дышать".

Мирная лилия принесет в дом благополучие / Фото из открытых источников

Издание House Beautiful называет и другие комнатные растения, которые стоит иметь дома:

Орхидеи – символ плодородия и изобилия;

Оксалис (счастливый клевер) – приносит удачу;

Бромелия – яркие тропические растения, приносящие удачу;

Сансевиерия (щучий хвост, "язык свекрови") – приносит удачу, символ здоровья и творчества.

Хризантема – символ долголетия и удачи;

Пион – символ богатства и статуса;

Цитрусовые деревья – символ достатка (лимон, кумкват);

Лаванда – приносит спокойствие и хорошее настроение;

Хоя (сердечная) – символ любви и гармонии;

Розмарин – успокаивает и дает энергию;

Как защитить растения в горшках от мороза?

Мороз особенно опасен для растений в горшках, потому что их корни не защищены землей. Простой способ уберечь их – сгруппировать горшки вместе. В такой группе создается небольшой теплый микроклимат: растения сохраняют влагу и поддерживают температуру, защищая друг друга. Самые слабые растения ставьте в центр.

Чтобы эффект был лучшим:

разместите группу у стен дома или гаража – они накапливают тепло и защищают от ветра;

накройте растения мульчей или тканью для дополнительной изоляции.

поднимите горшки на 2 – 3 сантиметра с помощью подставок (кирпича, камня, деревянных брусков), чтобы избежать застоя воды, мороза, трещин и проблем с корнями.

Чем больше растений в группе и чем плотнее горшки стоят вместе, тем надежнее защита от мороза.