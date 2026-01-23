Правильная обрезка улучшает здоровье растений, внешний вид и даже плодоношение, передает Woman and Home.

Какие растения надо обрезать в январе?

Клематисы

Клематисы цветут в конце лета. Обрезать их надо в январе. Отсекайте стебли до 30 сантиметров над землей, удаляйте поврежденные и сухие ветви. Это помогает растению не путаться и давать больше цветов летом.

Розы

Розы обрезают после периода покоя. Удалите сухие, слабые или поврежденные побеги. Здоровые стебли сократите на треть, оставляя почку, смотрящую наружу, чтобы куст имел красивую форму и хорошо проветривался. Весной розы подкормите и замульчируйте.

Розы стоит обрезать зимой / Фото Pexels

Яблони и груши

Зимняя обрезка помогает получить лучший урожай. Удаляйте сухие, больные и слишком густые ветви. Прямые побеги наклоняйте или обрезайте так, чтобы они становились горизонтальными – это стимулирует плодоношение. Уберите "водяные побеги" и лишние ростки, чтобы дерево тратило силы на плоды, а не на лишний рост.

Плодовые кусты (малина, смородина, крыжовник)

Малину, плодоносящую осенью, обрезают "впопил" – старые побеги срезают под корень. Черную смородину следует подрезать, удаляя до трети старых темных ветвей. Аналогично обрезают крыжовник и красную смородину, чтобы стимулировать здоровый новый прирост и получить лучший урожай.

Живая изгородь

Зимой можно делать сильную обрезку для густоты. Срезайте 1/3 – 1/2 длины стеблей, оставляя верх немного уже основания. Уберите внутренние и скрещенные ветки для лучшей вентиляции. Если в кустах есть птичьи гнезда, обрезку лучше отложить.

Глициния

Зимняя обрезка помогает контролировать форму и размер куста. Удаляйте сухие ветки и частично укорачивайте сильные побеги. Не обрезайте слишком сильно, чтобы не уменьшить цветение весной.

Виноград

Обрезка во время покоя растения помогает получить хороший урожай. Старые побеги укорачивают до двух почек, а основные подрезают под размер куста. Если сад часто подвергается поздним морозам, лучше подождать с обрезкой до ранней весны.

Январь – время для обрезки винограда / Фото из открытых источников

Спирея

Для летнецветущих сортов обрезка в январе стимулирует новый прирост и цветение. Старые деревянистые стебли срезают до основания. Внутренние и скрещенные ветви удаляют для лучшей вентиляции и циркуляции воздуха.

RuralSprout пишет, что еще можно обрезать зимой:

гортензии на новой древесине (метельчатую и древовидную);

японские анемоны – чтобы ограничить разрастание;

морозники – убирают старые листья перед цветением;

смородину – удаляют самые старые побеги;

осеннюю малину – срезают под корень;

буддлею – можно сильно или умеренно укоротить;

скумпию – при необходимости для формы или омоложения.

