Одно из основных правил обрезки – время проведения. Обрезка в январе может серьезно навредить растениям, вызвав ожог или вызвав болезни, передает 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How.

Смотрите также "Из 10 выживает только одна": Ольга Сумская рассказала, чем нельзя кормить птиц

Какие растения нельзя обрезать зимой и почему?

Обрезка удаляет защитную кору и листья, что сохраняют тепло. Также во время теплых январских дней споры грибков могут легко проникнуть в открытые ранки на стволах и ветках.

Кроме того, многие растения, которые цветут весной или летом, закладывают цветочные почки еще прошлым летом. Поэтому каждая обрезанная в январе ветка – это потеря потенциальных цветов.

Форзиция

Одно из первых весенних цветущих растений. Цветочные почки формируются еще летом прошлого года. Поэтому обрезка в январе срезает будущие цветы. Ждите до весны, сразу после цветения.

Сирень

Сирень формирует почки следующего года также летом. Обрезка в январе приведет к отсутствию цветов в этом году.

Лучшее время для обрезки сирени – поздняя весна или начало лета, сразу после цветения / Фото Shutterstock

Рододендрон (и азалия)

Большинство рододендронов – вечнозеленые. Они формируют почки для цветения еще летом предыдущего года. Обрезка зимой значительно ухудшит будущее цветение. Лучше всего обрезать после того, как цветы отцветут.

Гортензия крупнолистная

Эти растения цветут на старых ветвях, то есть почки формируются в конце лета или осенью. Обрезка зимой срезает потенциальные цветы. Лучшее время для обрезки – лето, сразу после цветения.

Лаванда

Средиземноморское растение, которое нуждается в глубоком покое зимой. Обрезка в январе открывает внутренние части растения для мороза и ветра, что может повредить стебли. Обрезать надо после завершения цветения летом.

Самшит

Чувствителен к зимним повреждениям. Срезание ветвей в январе нарушает естественную защиту и повышает риск зимнего ожога. Лучшее время для обрезки – ранняя весна, когда начинают расти новые побеги.

Персик (и косточковые деревья: сливы, абрикосы, вишни)

Январская обрезка особенно опасна из-за болезни, которая называется серебристая листовая пятнистость, – грибковую инфекцию, распространяющуюся зимними спорами. Дерево не может быстро заживить срезы.

Обрезать персик нужно в конце или в начале весны, в сухую погоду / Фото Shutterstock

Есть три разрешенных случая обрезки зимой – мертвые, поврежденные или больные ветви.

Какие растения надо обрезать в январе?

Homes and gardens назвало растения, которые, наоборот, нуждаются в обрезке в январе.

Рябина – обрезайте ее в состоянии покоя, удаляя поврежденные ветви и те, что растут внутрь. Не срезайте более 20% одновременно.

Сассафрас – удаляйте больные, сухие и слабые ветви. Надевайте толстые перчатки, потому что листья содержат вредные вещества.

Бальзамовый тополь – обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, отбирающие энергию.

Шелковица – минимальная обрезка: удаляйте сухие и поврежденные ветви, а большие (более 5 сантиметров) оставляйте, чтобы дерево быстрее заживало.

Липа американская – делайте обрезку каждые 3 – 5 лет во время покоя, удаляя больные и низко растущие ветви.

Боярышник медовый – легкая обрезка для удаления сухих, больных или переплетенных ветвей; не срезайте более 1/3 одновременно.

Яблоня декоративная – обрезайте перед началом вегетации, удаляя переполненные ветви, водяные побеги и отростки у основания.

Какие огурцы хорошо родят и в холод, и в жару?