Одне з основних правил обрізки – час проведення. Обрізка в січні може серйозно нашкодити рослинам, спричинивши опік або викликавши хвороби, передає 24 Канал із посиланням на Gardening Know How.

Дивіться також "З 10 виживає лише одна": Ольга Сумська розповіла, чим не можна годувати пташок

Які рослини не можна обрізати взимку і чому?

Обрізка видаляє захисну кору й листя, що зберігають тепло. Також під час теплих січневих днів спори грибків можуть легко проникнути у відкриті ранки на стовбурах і гілках.

Крім того, багато рослин, які цвітуть навесні чи влітку, закладають квіткові бруньки ще минулого літа. Тому кожна обрізана в січні гілка – це втрата потенційних квітів.

Форзиція

Одна з перших весняних квітучих рослин. Квіткові бруньки формуються ще влітку минулого року. Тому обрізка в січні зрізає майбутні квіти. Чекайте до весни, відразу після цвітіння.

Бузок

Бузок формує бруньки наступного року також улітку. Обрізка в січні призведе до відсутності квітів цього року.

Найкращий час для обрізки бузків – пізня весна або початок літа, відразу після цвітіння / Фото Shutterstock

Рододендрон (і азалія)

Більшість рододендронів – вічнозелені. Вони формують бруньки для цвітіння ще влітку попереднього року. Обрізка взимку значно погіршить майбутнє цвітіння. Найкраще обрізати після того, як квіти відцвітуть.

Гортензія великолиста

Ці рослини цвітуть на старих гілках, тобто бруньки формуються наприкінці літа або восени. Обрізка взимку зрізає потенційні квіти. Найкращий час для обрізки – літо, відразу після цвітіння.

Лаванда

Середземноморська рослина, яка потребує глибокого спокою взимку. Обрізка в січні відкриває внутрішні частини рослини для морозу та вітру, що може пошкодити стебла. Обрізати треба після завершення цвітіння влітку.

Самшит

Чутливий до зимових ушкоджень. Зрізання гілок у січні порушує природний захист і підвищує ризик зимового опіку. Найкращий час для обрізки – рання весна, коли починають рости нові пагони.

Персик (і кісточкові дерева: сливи, абрикоси, вишні)

Січнева обрізка особливо небезпечна через хворобу, яка називається срібляста листова плямистість, – грибкову інфекцію, що поширюється зимовими спорами. Дерево не може швидко загоїти зрізи.

Обрізати персик потрібно наприкінці або на початку весни, у суху погоду / Фото Shutterstock

Є три дозволені випадки обрізки взимку – мертві, пошкоджені або хворі гілки.

Які рослини треба обрізати у січні?

Homes and gardens назвало рослини, які, навпаки, потребують обрізки у січні.

Горобина – обрізайте її в стані спокою, видаляючи пошкоджені гілки та ті, що ростуть всередину. Не зрізайте більше 20% одночасно.

Сассафрас – видаляйте хворі, сухі та слабкі гілки. Одягайте товсті рукавички, бо листя містить шкідливі речовини.

Бальзамова тополя – обрізайте сухі, хворі, пошкоджені гілки, що відбирають енергію.

Шовковиця – мінімальна обрізка: видаляйте сухі та пошкоджені гілки, а великі (понад 5 сантиметрів) залишайте, щоб дерево швидше загоювалося.

Липа американська – робіть обрізку кожні 3 – 5 років під час спокою, видаляючи хворі та низько ростучі гілки.

Глід медовий – легка обрізка для видалення сухих, хворих чи переплетених гілок; не зрізайте більше 1/3 одночасно.

Яблуня декоративна – обрізайте перед початком вегетації, видаляючи переповнені гілки, водяні пагони і відростки біля основи.

Які огірки добре родять і в холод, і в спеку?