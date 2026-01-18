Одне з основних правил обрізки – час проведення. Обрізка в січні може серйозно нашкодити рослинам, спричинивши опік або викликавши хвороби, передає 24 Канал із посиланням на Gardening Know How.
Які рослини не можна обрізати взимку і чому?
Обрізка видаляє захисну кору й листя, що зберігають тепло. Також під час теплих січневих днів спори грибків можуть легко проникнути у відкриті ранки на стовбурах і гілках.
Крім того, багато рослин, які цвітуть навесні чи влітку, закладають квіткові бруньки ще минулого літа. Тому кожна обрізана в січні гілка – це втрата потенційних квітів.
- Форзиція
Одна з перших весняних квітучих рослин. Квіткові бруньки формуються ще влітку минулого року. Тому обрізка в січні зрізає майбутні квіти. Чекайте до весни, відразу після цвітіння.
- Бузок
Бузок формує бруньки наступного року також улітку. Обрізка в січні призведе до відсутності квітів цього року.
Найкращий час для обрізки бузків – пізня весна або початок літа, відразу після цвітіння / Фото Shutterstock
- Рододендрон (і азалія)
Більшість рододендронів – вічнозелені. Вони формують бруньки для цвітіння ще влітку попереднього року. Обрізка взимку значно погіршить майбутнє цвітіння. Найкраще обрізати після того, як квіти відцвітуть.
- Гортензія великолиста
Ці рослини цвітуть на старих гілках, тобто бруньки формуються наприкінці літа або восени. Обрізка взимку зрізає потенційні квіти. Найкращий час для обрізки – літо, відразу після цвітіння.
- Лаванда
Середземноморська рослина, яка потребує глибокого спокою взимку. Обрізка в січні відкриває внутрішні частини рослини для морозу та вітру, що може пошкодити стебла. Обрізати треба після завершення цвітіння влітку.
- Самшит
Чутливий до зимових ушкоджень. Зрізання гілок у січні порушує природний захист і підвищує ризик зимового опіку. Найкращий час для обрізки – рання весна, коли починають рости нові пагони.
- Персик (і кісточкові дерева: сливи, абрикоси, вишні)
Січнева обрізка особливо небезпечна через хворобу, яка називається срібляста листова плямистість, – грибкову інфекцію, що поширюється зимовими спорами. Дерево не може швидко загоїти зрізи.
Обрізати персик потрібно наприкінці або на початку весни, у суху погоду / Фото Shutterstock
Є три дозволені випадки обрізки взимку – мертві, пошкоджені або хворі гілки.
Які рослини треба обрізати у січні?
Homes and gardens назвало рослини, які, навпаки, потребують обрізки у січні.
- Горобина – обрізайте її в стані спокою, видаляючи пошкоджені гілки та ті, що ростуть всередину. Не зрізайте більше 20% одночасно.
- Сассафрас – видаляйте хворі, сухі та слабкі гілки. Одягайте товсті рукавички, бо листя містить шкідливі речовини.
- Бальзамова тополя – обрізайте сухі, хворі, пошкоджені гілки, що відбирають енергію.
- Шовковиця – мінімальна обрізка: видаляйте сухі та пошкоджені гілки, а великі (понад 5 сантиметрів) залишайте, щоб дерево швидше загоювалося.
- Липа американська – робіть обрізку кожні 3 – 5 років під час спокою, видаляючи хворі та низько ростучі гілки.
- Глід медовий – легка обрізка для видалення сухих, хворих чи переплетених гілок; не зрізайте більше 1/3 одночасно.
- Яблуня декоративна – обрізайте перед початком вегетації, видаляючи переповнені гілки, водяні пагони і відростки біля основи.
Які огірки добре родять і в холод, і в спеку?
- Огірки "Маша F1", "Кураж F1", "Герман F1", "Аякс F1" та "Зозуля" добре родять в умовах температурних коливань.
- Для стабільного плодоношення важливо забезпечити огіркам регулярний полив, мульчування ґрунту та підживлення, а також уникати загущення посадок.