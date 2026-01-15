Сумська зазначила, що морози лише почалися, а вже є замерзлі птахи, передає 24 Канал із посиланням на пост акторки в інстаграм.
Дивіться також Допоможе звичайний "їжачок": як прогнати мишей із дому на всю зиму без отрути та пасток
Як правильно годувати пташок взимку?
Ольга Сумська навела сумну статистику: з 10 синиць до весни доживає тільки 1 – решта гине не через слабкість, а через голод і холод.
Тому українцям слід підгодовувати пташок, розвісивши на деревах годівнички і насипавши туди їжі.
Що можна давати:
- Несолоне насіння соняшника та гарбуза;
- Несолоне сало;
- Пшоно та інші крупи
Водночас не можна пташок годувати хлібом.
Навіть жменька, раз чи два на тиждень, може врятувати життя. Птахи помирають тихо. Особливо дрібні, їх уже стає все менше у дворах і парках. Будь ласка, подбаймо про них. Поки ще є час. Поки ще є кого чекати весною,
– йдеться у пості акторки.
Сумська піклується про пташок: дивіться відео
Як пише Southern Living, хліб не можна пташкам, бо
- Мало поживних речовин – хліб майже не містить білків, жирів, вітамінів та мінералів, які потрібні птахам для життя.
- Порожні калорії – якщо птахи наїдаються хлібом, вони не їдять справжню їжу і можуть страждати від недоїдання.
- Може пліснявіти – цвіль на хлібі робить птахів хворими.
- Привертає шкідників – хліб може залучати мишей, щурів, єнотів та інших небажаних тварин.
- Заважає молодим птахам навчитися шукати природну їжу – особливо це важливо для каченят і пташенят.
До слова, годівницю слід вішати так, щоб птахи могли їсти безпечно: на відстані 1 – 9 метрів від вікна. Ставте поруч свіжу воду – птахам потрібна вода не менше, ніж корм.
Зауважте, що птахи бачать відблиски на вікнах і можуть врізатися у скло. Тому використовуйте наклейки, плівку або сітку зовні, щоб зменшити ризик.