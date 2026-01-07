Для цього знадобиться звичайний часник – гризуни не переносять його різкий запах, передає 24 Канал із посиланням на Express.

Чому часник відлякує мишей?

Часник має сильний аромат через природну речовину аліцин. Для людей він майже непомітний, а для мишей – нестерпний. Саме тому гризуни уникають місць, де відчувають запах часнику.

Щоб посилити ефект, можна зробити простий натуральний відлякувач від гризунів.

Потрібно:

1 головка часнику;

10 – 20 дерев'яних зубочисток;

мелена кориця;

вода

Що робити:

Встроміть зубочистки в головку часнику з усіх боків.

За бажанням розмішайте чайну ложку кориці у склянці води.

Злегка змочіть часник цим розчином, щоб запах став ще сильнішим.

У результаті виходить "часниковий їжачок", який створює різкий запах і додаткову перешкоду для гризунів.

Найкраще розмістити відлякувач у місцях, де миші з'являються найчастіше:

біля вентиляційних отворів і щілин;

у підвалі або погребі;

в коморах із продуктами;

уздовж стін і в кутах;

під плодовими деревами, які миші обгризають узимку.

Запах поступово слабшає, тому часник варто замінювати приблизно раз на три тижні.

Миші дуже чутливі до запахів. Різкий аромат часнику змушує їх триматися подалі від дому, а зубочистки створюють додатковий дискомфорт. Важливо, що цей метод не знищує тварин, а просто не дозволяє їм наблизитися.

Миші не переносять запах часнику / Фото Pixabay

Видання Good Housekeeping пише, як запобігти повторній появі мишей:

Закрийте всі щілини . Використовуйте силіконовий герметик, стальну вату або мідну сітку для більших отворів.

. Використовуйте силіконовий герметик, стальну вату або мідну сітку для більших отворів. Обрізайте гілки та прибирайте чагарники біля дому . Миші не зможуть легко потрапити на дах чи до фундаменту.

. Миші не зможуть легко потрапити на дах чи до фундаменту. Прибирайте джерела їжі . Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, не залишайте корм для тварин і крихти на столах. Мусорні баки теж мають бути захищені. Кришки щільно закриті, металеві баки краще утримують запахи.

. Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, не залишайте корм для тварин і крихти на столах. Мусорні баки теж мають бути захищені. Кришки щільно закриті, металеві баки краще утримують запахи. Прибирайте безлад . Чисті, організовані підвали та горища ускладнюють мишам створення гнізд.

. Чисті, організовані підвали та горища ускладнюють мишам створення гнізд. Можна завести кота. Його запах відлякує мишей.

