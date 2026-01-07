Для этого понадобится обычный чеснок – грызуны не переносят его резкий запах, передает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему чеснок отпугивает мышей?

Чеснок имеет сильный аромат из-за природного вещества аллицин. Для людей он почти незаметен, а для мышей – невыносим. Именно поэтому грызуны избегают мест, где чувствуют запах чеснока.

Чтобы усилить эффект, можно сделать простой натуральный отпугиватель от грызунов.

Требуется:

  • 1 головка чеснока;
  • 10 – 20 деревянных зубочисток;
  • молотая корица;
  • вода

Что делать:

  • Воткните зубочистки в головку чеснока со всех сторон.
  • По желанию размешайте чайную ложку корицы в стакане воды.
  • Слегка смочите чеснок этим раствором, чтобы запах стал еще сильнее.
  • В результате получается "чесночный ежик", который создает резкий запах и дополнительную преграду для грызунов.

Лучше всего разместить отпугиватель в местах, где мыши появляются чаще всего:

  • возле вентиляционных отверстий и щелей;
  • в подвале или погребе;
  • в кладовых с продуктами;
  • вдоль стен и в углах;
  • под плодовыми деревьями, которые мыши обгрызают зимой.

Запах постепенно ослабевает, поэтому чеснок стоит заменять примерно раз в три недели.

Мыши очень чувствительны к запахам. Резкий аромат чеснока заставляет их держаться подальше от дома, а зубочистки создают дополнительный дискомфорт. Важно, что этот метод не уничтожает животных, а просто не позволяет им приблизиться.

Издание Good Housekeeping пишет, как предотвратить повторное появление мышей:

  • Закройте все щели. Используйте силиконовый герметик, стальную вату или медную сетку для больших отверстий.
  • Обрезайте ветви и убирайте кустарники возле дома. Мыши не смогут легко попасть на крышу или к фундаменту.
  • Убирайте источники пищи. Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных и крошки на столах. Мусорные баки тоже должны быть защищены. Крышки плотно закрыты, металлические баки лучше удерживают запахи.
  • Убирайте беспорядок. Чистые, организованные подвалы и чердаки затрудняют мышам создание гнезд.
  • Можно завести кота. Его запах отпугивает мышей.

Почему крысы появляются в домах?

  • Крысы могут попасть в дом из-за одной распространенной ошибки осенью. Многие думают, что они приходят через мусор, но на самом деле грызунов привлекают опавшие орехи.
  • Грецкие, миндальные, лесные, пекановые орехи или каштаны.
  • Орехи для крыс – как энергетические батончики: богаты белком и имеют приятный аромат масел.
  • Если их оставить на земле, грызуны запасают их и могут построить гнезда неподалеку, ожидая возможности пробраться в дом.
  • Чтобы этого избежать, осенью следует убирать опавшие орехи и собирать урожай вовремя.