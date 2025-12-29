Соль портит почву. Она разрушает ее структуру, из-за чего земля уплотняется, плохо пропускает воздух и воду, а корни растений начинают страдать. Растения высыхают даже во влажной земле, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Чем безопасно посыпать замерзшие дорожки в саду?

Избыток соли "вытягивает" воду из корней, и деревья или кусты постепенно погибают.

Что касается песка, то он не растапливает лед. Он только маскирует проблему, забивает швы между плиткой и дренаж, а в доме царапает пол.

Как пишет Homes and gardens, сок сахарной свеклы – одна из лучших альтернатив. Он снижает температуру замерзания воды, менее агрессивный чем соль и безопасен для растений и бетона. Работает примерно в том же температурном диапазоне, что и соль. Важно не путать с красной свеклой – она менее эффективна и может оставлять пятна.

Еще можно использовать карбамид. Карбамид (мочевина) при контакте со льдом выделяет тепло и постепенно размягчает лед. Весной же его остатки работают как удобрение, подкармливая газон и растения.

Как правильно применять карбамид:

Равномерно рассыпьте гранулы тонким слоем по льду.

Подождите 45 – 60 минут, пока лед станет рыхлым.

Уберите размягченную массу метлой или пластиковой лопатой.

Обратите внимание! Средство лучше всего работает при морозе до 10 или 12 градусов. Он безопасен для обуви и лап животных, в отличие от соли. Хотя карбамид стоит дороже, он не вредит саду и окупается сохраненным грунтом и растениями.

Чтобы защитить садовые дорожки:

сажайте солеустойчивые растения возле дорог и дорожек или делайте "буфер" – отступ от тротуара;



заменяйте соль гравием или наполнителем для кошачьего туалета – они не плавят лед, но уменьшают скольжение и не вредят растениям.

Что лучше не использовать для садовых дорожек:

Уксус – теоретически может немного топить лед, но эффект слабый, оставляет запах и не подходит для больших площадей.

Средство для мытья посуды – само по себе не работает.

Кошерная соль – работает, но слишком дорогая, поэтому использовать ее для дорожек просто невыгодно.

