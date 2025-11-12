Із настанням холодів синиці не мігрують на південь, а залишаються в Україні навіть у сильні морози. Взимку вони активно шукають насіння, крихти хліба, шишки тощо. Саме тому їх часто підгодовують у годівницях, передає 24 Канал із посиланням на Really Wild Bird Food.

Чи можна ставити годівничку біля дому?

Звичайно, нам захочеться розташувати годівницю так, щоб ми могли її бачити, але ще важливіше – щоб птахи могли їсти безпечно. Тому варто обирати місце, захищене від негоди та недосяжне для хижаків.

Ось кілька корисних порад, які допоможуть знайти найкраще місце для підвішування годівниці:

Розміщуйте годівниці там, де ви бачите птахів

Можливо, здається, що ставити годівницю біля вікна небезпечно, бо птахи можуть вдаритися об скло. Насправді ще небезпечніше ставити її далеко від вікон, бо птахи можуть розганятися і травмуватися. Тому слід розміщувати годівницю приблизно на відстані одного метра або 9 метрів від вікна. А ще краще – прямо на вікні або на підвіконні.

Оберіть захищене місце

Щоб птахи були в безпеці під час годування, ставте годівницю поруч із природним укриттям, наприклад деревами або кущами. Це допоможе сховати їх від хижаків та захистить від прямих сонячних променів і поганої погоди. Утім, намагайтеся не розташовувати годівниці прямо біля дерев – білки та інші місцеві тварини можуть вкрасти пташиний корм.

Спробуйте різні висоти

Зазвичай годівницю підвішують приблизно на 1,5 метр від землі. Так її зручно наповнювати і чистити, а домашні тварини не можуть легко дістатися корму. Якщо деякі птахи не прилітають, спробуйте змінити висоту або повісити ще кілька годівниць на різних рівнях. Наприклад, дятли люблять годуватися високо, тож годівниця на 1,8 – 3 метра, ймовірно, їх зацікавить, а чорноголові дрозди віддають перевагу корму, розміщеному ближче до землі.

Забезпечте поруч свіжу воду

Птахам потрібна свіжa вода так само, як і корм. Хоча вони отримують трохи води з їжі, добре давати їм попити раз чи два на день. Поставте годівницю поруч із пташиною купалкою – птахи зможуть напитися і навіть трохи покупатися. Але не ставте її занадто близько, інакше доведеться часто прибирати розсипане насіння.

Годівнички не можна розміщувати на відстані 5 – 10 метрів від вікон / Фото Pexels

Видання Southern Living розповідає, як зробити вікна безпечнішими для птахів. Птахи не бачать вікна так, як люди. Часто вони просто бачать відображення дерев і неба, коли летять до будинку. Є різноманітні наклейки, візерункові плівки та стрічки, які можна наклеїти на зовнішню сторону вікон, щоб птахи їх бачили. Ще можна встановити сітки на вікна. Вони повинні бути зовні і закривати все вікно, а не лише нижню половину. Сітка значно зменшить відблиски, а якщо птах вріжеться, він відскочить від сітки.

Що можна насипати у годівничку?

Підгодівля синичок повинна бути правильною, інакше можна нашкодити птахам.

Категорично давати не можна: солоне, смажене, копчене, а також зіпсовані продукти.Такі страви — отрута для птахів.

Що підійде для годування: несолене соняшникове насіння, подрібнені сирі горіхи (волоські, арахіс), різні зерна (навіть кукурудзяна крупа), жирні продукти для енергії: сало, арахісова паста, вершкове масло.

Як правильно давати сало: нанизувати на нитку та підвішувати на гілку, а не класти в годівницю – так дрібні птахи отримають шанс поласувати, а не тільки великі сойки.

Що відлякує птахів від вашої годівниці?

Щоб залучити птахів у двір, встановіть годівницю, але просто насипати насіння недостатньо. Не робіть таких помилок: