У чому зоозахисники звинувачують Фельдмана?
Після удару російського КАБа 1 січня в АЗОУ заявили, що в екопарку загинули папуги та фазани, постраждали леви, а про стан тигрів тривалий час нічого не було відомо . Крім того, там поранено волонтерку.
Зоозахисники нагадали, що на початку повномасштабної війни екопарк перебував у зоні бойових дій. Тоді там загинули сотні тварин.
Крім того, за даними АЗОУ, у 2022 році під час обстрілів в екопарку загинули шестеро працівників і волонтерів. Серед них був 15-річний підліток. Він допомагав батькам евакуйовувати тварин.
В АЗОУ звинуватили нардепа Фельдмана у нецільовому використанні коштів, які зібрали на евакуацію тварин, а також у створенні ризиків для мешканців екопарку. Зазначається, що він розташований за 20 кілометрів від зони бойових дій.
І попри це Фельдман відновлює екопарк і знову звозить туди тварин. Публічно пишається "народженням". Запрошує дітей у контактний зоопарк "погратися" з левенятами, ягуарами. Вивозить тварин у торговельні центри для розваг,
– написали зоозахисники.
Водночас зоозахисники також стверджують, що екопарк офіційно не має статусу зоопарку та не має права розводити диких тварин.
Після обстрілу 1 січня, як повідомили в АЗОУ, вони подали заяву до правоохоронних органів за фактом жорстокого поводження з тваринами. Також Асоціасія закликала нардепа передати тварин до притулків і реабілітаційних центрів.
Яка реакція екопарку?
У "Фельдман Екопарк" у відповідь заявили, що вже другий день ліквідовують наслідки ворожого удару.
На жаль, є й ті, хто використовує жахливу ситуацію заради власного хайпу. Хто намагається розхитати, посіяти розбрат безвідповідальними заявами,
– заявив директор закладу Іван Достов.
