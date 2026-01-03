Про це інформує 24 Канал з посиланням на Асоціацію зоозахисних організацій України (АЗОУ).

Дивіться також Поранені леви, тигри під питанням, загинули птахи: росіяни атакували КАБом екопарк Фельдмана

У чому зоозахисники звинувачують Фельдмана?

Після удару російського КАБа 1 січня в АЗОУ заявили, що в екопарку загинули папуги та фазани, постраждали леви, а про стан тигрів тривалий час нічого не було відомо . Крім того, там поранено волонтерку.

Зоозахисники нагадали, що на початку повномасштабної війни екопарк перебував у зоні бойових дій. Тоді там загинули сотні тварин.

Крім того, за даними АЗОУ, у 2022 році під час обстрілів в екопарку загинули шестеро працівників і волонтерів. Серед них був 15-річний підліток. Він допомагав батькам евакуйовувати тварин.

В АЗОУ звинуватили нардепа Фельдмана у нецільовому використанні коштів, які зібрали на евакуацію тварин, а також у створенні ризиків для мешканців екопарку. Зазначається, що він розташований за 20 кілометрів від зони бойових дій.

І попри це Фельдман відновлює екопарк і знову звозить туди тварин. Публічно пишається "народженням". Запрошує дітей у контактний зоопарк "погратися" з левенятами, ягуарами. Вивозить тварин у торговельні центри для розваг,

– написали зоозахисники.

Водночас зоозахисники також стверджують, що екопарк офіційно не має статусу зоопарку та не має права розводити диких тварин.

Після обстрілу 1 січня, як повідомили в АЗОУ, вони подали заяву до правоохоронних органів за фактом жорстокого поводження з тваринами. Також Асоціасія закликала нардепа передати тварин до притулків і реабілітаційних центрів.

Яка реакція екопарку?

У "Фельдман Екопарк" у відповідь заявили, що вже другий день ліквідовують наслідки ворожого удару.

На жаль, є й ті, хто використовує жахливу ситуацію заради власного хайпу. Хто намагається розхитати, посіяти розбрат безвідповідальними заявами,

– заявив директор закладу Іван Достов.

Нещодавні удари по Харкову