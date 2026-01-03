Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию зоозащитных организаций Украины (АЗОУ).

В чем зоозащитники обвиняют Фельдмана?

После удара российского КАБа 1 января в АЗОУ заявили, что в экопарке погибли попугаи и фазаны, пострадали львы, а о состоянии тигров длительное время ничего не было известно. Кроме того, там ранена волонтерка.

Зоозащитники напомнили, что в начале полномасштабной войны экопарк находился в зоне боевых действий. Тогда там погибли сотни животных.

Кроме того, по данным АЗОУ, в 2022 году во время обстрелов в экопарке погибли шестеро работников и волонтеров. Среди них был 15-летний подросток. Он помогал родителям эвакуировать животных.

В АЗОУ обвинили нардепа Фельдмана в нецелевом использовании средств, которые собрали на эвакуацию животных, а также в создании рисков для жителей экопарка. Отмечается, что он расположен в 20 километрах от зоны боевых действий.

И несмотря на это Фельдман восстанавливает экопарк и снова свозит туда животных. Публично гордится "рождением". Приглашает детей в контактный зоопарк "поиграть" с львятами, ягуарами. Вывозит животных в торговые центры для развлечений,

– написали зоозащитники.

В то же время зоозащитники также утверждают, что экопарк официально не имеет статуса зоопарка и не имеет права разводить диких животных.

После обстрела 1 января, как сообщили в АЗОУ, они подали заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животными. Также Ассоциация призвала нардепа передать животных в приюты и реабилитационные центры.

Какова реакция экопарка?

У "Фельдман Экопарк" в ответ заявили, что уже второй день ликвидируют последствия вражеского удара.

К сожалению, есть и те, кто использует ужасную ситуацию ради собственного хайпа. Кто пытается расшатать, посеять раздор безответственными заявлениями,

– заявил директор заведения Иван Достов.

