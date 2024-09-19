Так, ветеринари та експерти в галузі здоров'я тварин наголосили, що сухий і теплий ніс не завжди має бути причиною для занепокоєння щодо самопочуття улюбленця. Кінологи розповіли, на які сигнали слід однозначно реагувати, передає Ukr.Media.

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Собака захворів – яка головна ознака?

Якщо вихованця нудить, це стовідсотковий сигнал серйозного нездужання. Нудота у домашніх тварин може бути викликана отруєнням, тоді власникам слід негайно вжити заходів – жодних зволікань.

Нудота у собак може виникати і через різні фізіологічні процеси, які не обов'язково пов'язані з хворобою. Зокрема, мовиться про заколисування під час подорожі, поїдання трави на прогулянці, стрес, переїдання та токсикоз. Ці явища, хоч і викликають дискомфорт, зазвичай не становлять прямої загрози для здоров'я собаки.

Такі випадки можуть бути випадковими або нечастими, але важливо проконсультуватися з фахівцем для визначення точного діагнозу і розуміння основної причини.

Однак часта нудота і прояв таких симптом може свідчити про:

новоутворення в шлунково-кишковому тракті, печінці та підшлунковій залозі;

можливі розлади нервової системи;

тепловий удар;

глистові інвазії.



Нудота у собаки – головна ознака поганого самопочуття / Фото Unsplash

Також експерти попереджають, що нестійка хода, втрата координації та м'язові судоми можуть вказувати нездужання та мати ознаки серйозних проблем зі здоров'ям. Тому при спостереженні подібних симптом слід одразу відвезти свого собаку до ветеринара.