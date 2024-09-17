Коли домашні улюбленці та їхні господарі проводять час разом, зв'язок між ними часто поглиблюється, що призводить до посилення синхронізації в їхніх взаємодіях. Про це пише Independent із посиланням на дослідження Advanced Science.

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Мозок собаки і людини синхронізується при зоровому контакті

У нещодавньому дослідженні вчені помітили, що під час соціальної взаємодії люди демонструють синхронізовану активність нейронів, особливо в лобовій частці мозку, що свідчить про підвищену увагу один до одного. Отримані дані також вказують на те, що взаємний погляд між людьми та їхніми собаками може викликати подібну синхронізацію мозкової активності.

Вчені повідомляють, що зв'язок між домашніми тваринами та їхніми господарями може зміцнюватися з часом, коли вони стають ближче знайомі один з одним.

У нещодавньому дослідженні, що тривало п'ять днів, науковці вивчали сигнали електроенцефалограми мозку 10 біглів, які перебували в парі з незнайомими людьми. У дослідженні брала участь контрольна група, що складалася з собак і людей, які залишалися в одній кімнаті без будь-якої взаємодії.

Потужність синхронізації зростає зі зростанням знайомства діади людина-собака протягом 5 днів,

– показує дослідження.

Так, аналіз показав, що активність людського мозку має перевагу, а сигнали собак йдуть слідом за нею.

А попередні дослідження виявили, що певні ділянки людського мозку активуються під час акту погладжування, особливо коли люди емоційно взаємодіють зі своїми собаками. Примітно, що це дослідження є першим випадком, коли подібна мозкова активність спостерігається у самих собак.