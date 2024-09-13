Вчені знайшли переконливі докази того, що присутність домашніх тварин може допомогти полегшити фізичний біль. Для цього їм достатньо просто бути поруч.

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Собаки здатні полегшити фізичний біль людини

Нещодавнє дослідження, проведене доктором Гайєю Маверсберг на факультеті психології Університету Гумбольдта в Берліні, Німеччина, показало, що присутність собаки може значно зменшити больові відчуття під час відновлення після фізичних навантажень.

Вчені виявили, що обійми з собакою або просто присутність тварини поруч може принести більше полегшення, ніж присутність іншої людини.

Хоча ці висновки є багатонадійними, не можна стверджувати, що присутність собаки може замінити знеболювальні препарати, оскільки експерименти були обмежені легкими формами болю,

– застерігає дослідник.

Соціальна підтримка сім'ї та друзів відіграє важливу роль у здоров'ї людини, але вона може бути неефективною для полегшення болю. Дослідники мали на меті з'ясувати, чи можуть домашні собаки слугувати більш корисним джерелом підтримки під час болю. Їхні висновки свідчать, що собаки справді забезпечують значний комфорт і допомогу в таких ситуаціях.

Як проводили дослідження?

Вчені провели два експерименти, які стосувалися саме фізичного болю, свідомо виключаючи емоційний біль.

У першому експерименті 74 жінки брали участь у холодному пресуванні, яке зазвичай використовується в наукових дослідженнях, щоб викликати біль. Учасниць супроводжував або їхній власний собака, або друг, або вони залишалися наодинці під час виконання завдання. Завдання з холодним пресом вимагає, щоб учасники занурювали руки в крижану воду до тих пір, поки вони можуть терпіти дискомфорт.

У другому експерименті близько 50 жінок займалися холодним пресингом у трьох різних умовах: з незнайомим собакою, у присутності незнайомця або на самоті. Дослідники вирішили включити в експеримент лише жінок, щоб забезпечити більш точні результати.



Собаки можуть полегшити фізичний біль людини / Фото Unsplash

У першому експерименті собак поставили в кутку, без будь-якої фізичної взаємодії. Однак у другому експерименті учасники мали змогу погладити собак. Результати обох експериментів показали значне зниження рівня болю та зменшення пов'язаної з болем поведінки, такої як стискання щелепи, гримаси та скарги, серед людей у присутності собак. Примітно, що присутність власного собаки корелювала з ще більшим полегшенням болю.

Також вчені помітили, що присутність іншої людини під час експериментів значно знижувала рівень болю, особливо в порівнянні з ситуаціями, коли суб'єкти перебували на самоті. Цей висновок дозволив дослідникам зробити висновок, що домашні тварини можуть відігравати вирішальну роль у полегшенні фізичного болю для їхніх власників.