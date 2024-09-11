Підморгування у собак може мати безліч значень, часто виходячи за рамки простої грайливості або бажання привернути увагу. Ветеринарні експерти припускають, що ця поведінка може також мати медичні причини, які потребують подальшого дослідження.

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Собака підморгує: що хоче сказати

Це може означати багато різного, розповіла ветеринарка Меган Конрад. Можливо, песик каже, що хоче погратися з вами, а, можливо, у нього проблеми зі здоров'ям.

За допомогою підморгування собака може "казати" наступне:

"Як справи?";

"Пограймо?";

"Я беззахисний";

"Я хочу познайомитись ближче".

Собаки можуть копіювати поведінку своїх господарів, зокрема підморгувати, якщо це відбувається часто. Однак експерти застерігають, що така поведінка може також свідчити про основні проблеми зі здоров'ям.

Як розуміти підморгування собаки?

Для того, щоб точно інтерпретувати поведінку тварин, експерти наголошують на важливості спостереження за мовою їхнього тіла. Ця невербальна комунікація вважається вирішальною для кращого розуміння їхніх дій та емоцій.

Яскравим проявом радості та зацікавленості є піднятий або виляючий хвіст собаки, а також нашорошені вуха, які сигналізують про бажання взаємодіяти, особливо у формі гри. Коли ж собака опускає хвіст між ногами або лягає на спину, це часто означає беззахисність і покірність.

Крім того, коли собака намагається встановити соціальний контакт, він може підморгувати, опускати голову, облизувати губи та згинатися, що свідчить про бажання спілкування та гармонії.



Що означає, коли собака підморгує вам / Фото Unsplash

Підморгування може свідчити й про проблеми зі здоров'ям

Як і люди, собаки мають здатність моргати, коли в їхні очі потрапляють сторонні предмети, такі як пил або шерсть. Однак, власники тварин повинні бути уважними до ознак потенційних проблем. Якщо око собаки або шкіра навколо нього почервоніли, це може свідчити про травму або інфекцію. У таких випадках дуже важливо негайно звернутися до ветеринара для обстеження та лікування.

Хронічне підморгування було визначено як стан, що впливає на певні породи собак, особливо тих, що мають короткі морди та складки на обличчі. Цей стан характеризується посиленим морганням, яке виникає через закочування повік, що призводить до подразнення сітківки віями. На щастя, цю проблему часто можна вирішити за допомогою простої хірургічної процедури.

Як навчити собаку підморгувати?

Якщо ваш улюбленець здоровий, то навчити його підморгувати може стати цікавим трюком. Це можливо зробити за допомогою позитивного підкріплення, тобто використання ласощів для заохочення бажаної дії.

Ось як це можна зробити: