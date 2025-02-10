Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, щоб успішно привабити різні види птахів і гарантувати їхню безпеку, варто уникати поширених помилок. Чого не варто робити, аби створити комфортне місце для пернатих друзів, розповідаємо далі.

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Забагато корму

Початківці часто засипають в годівницю надто багато корму, що може призвести до псування насіння. Птахи можуть не одразу знайти годівницю, тому спершу краще насипати невелику кількість корму і поповнювати його за потреби.

Один тип годівниці

Щоб привабити якомога більше видів птахів, використовуйте різні типи годівниць. Наприклад, дятли полюбляють спеціальні підгодівлі з салом. Дрібні птахи, такі як зяблики та горобці, тим часом надають перевагу годівницям із жердинками, а більші – платформам із насінням.

Невдале розташування

Годівниця повинна бути розташована так, щоб птахи почувалися в безпеці. Ось кілька правил: Вішайте її на відстані приблизно 3 метри від густих кущів чи дерев, де можуть ховатися хижаки. Уникайте місць поблизу вікон, щоб птахи не травмувалися.

За годівницями також потрібно доглядати / Фото Pexels

Недостатнє очищення

Регулярне очищення годівниці допомагає запобігти поширенню захворювань серед птахів. Рекомендується кожні два тижні промивати її розчином води та оцту, після чого ретельно висушувати.

Використання лише одного виду насіння

Різноманітність корму допомагає привабити різні види птахів. Окрім соняшникового насіння, корисно додавати подрібнену кукурудзу, льон, насіння гарбуза. У зимовий період дятли та синиці також потребують сала.

Відсутність води

Птахам потрібна чиста вода не лише влітку, а й узимку. У морозні дні варто стежити, щоб вона не замерзала, адже птахи потребують її для пиття і купання.

Нетерпіння

Багато людей здаються, якщо птахи не одразу прилітають до годівниці. Насправді її можуть виявити через кілька днів або навіть тижнів. Важливо підтримувати годівницю в чистоті та забезпечувати свіжий корм – згодом птахи звикнуть до нового місця підгодівлі.