Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, чтобы успешно привлечь различные виды птиц и гарантировать их безопасность, стоит избегать распространенных ошибок. Чего не стоит делать, чтобы создать комфортное место для пернатых друзей, рассказываем дальше.

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Слишком много корма

Начинающие птицы часто засыпают в кормушку слишком много корма, что может привести к порче семян. Птицы могут не сразу найти кормушку, поэтому сначала лучше насыпать небольшое количество корма и пополнять его по мере необходимости.

Один тип кормушки

Чтобы привлечь как можно больше видов птиц, используйте различные типы кормушек. Например, дятлы любят специальные подкормки с салом. Мелкие птицы, такие как зяблики и воробьи, тем временем предпочитают кормушки с жердочками, а большие – платформам с семенами.

Неудачное расположение

Кормушка должна быть расположена так, чтобы птицы чувствовали себя в безопасности. Вот несколько правил: Вешайте ее на расстоянии примерно 3 метра от густых кустов или деревьев, где могут прятаться хищники. Избегайте мест вблизи окон, чтобы птицы не травмировались.

За кормушками также нужно ухаживать / Фото Pexels

Недостаточная очистка

Регулярная очистка кормушки помогает предотвратить распространение заболеваний среди птиц. Рекомендуется каждые две недели промывать ее раствором воды и уксуса, после чего тщательно высушивать.

Использование только одного вида семян

Разнообразие корма помогает привлечь различные виды птиц. Кроме семян подсолнечника, полезно добавлять измельченную кукурузу, лен, семена тыквы. В зимний период дятлы и синицы также нуждаются в сале.

Отсутствие воды

Птицам нужна чистая вода не только летом, но и зимой. В морозные дни стоит следить, чтобы она не замерзала, ведь птицы нуждаются в ней для питья и купания.

Нетерпение

Многие люди кажутся, если птицы не сразу прилетают к кормушке. На самом деле ее могут обнаружить через несколько дней или даже недель. Важно поддерживать кормушку в чистоте и обеспечивать свежий корм – со временем птицы привыкнут к новому месту подкормки.