Водночас, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, ті пернаті, що залишаються, опиняються у несприятливих умовах через сніг, лід і брак їжі. Один зі способів допомогти крилатим гостям впоратися з цими труднощами – облаштувати для них нічліг. Як зробити безпечний притулок та таким чином привабити птахів на свою ділянку, розповідаємо далі.

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Як облаштувати будиночок для ночівлі птахів

Ящик для ночівлі птахів часто плутають з ящиком для гніздування, однак вони мають різне призначення. Гніздові ящики створені для виведення пташенят навесні й влітку. Натомість ящики для ночівлі забезпечують птахам тепло взимку. Вони мають меншу вентиляцію для збереження тепла, а також кілька жердин для сидіння, що дозволяє кільком птахам грітися разом.

Знайти такі будиночки можна у багатьох зоомагазинах або інтернет-магазинах, а також, якщо є базові навички роботи з деревом, їх цілком реально виготовити самотужки. Для цього знадобляться: кілька панелей дошки, дюбелі та шурупи.

Як виглядає будинок для ночівлі птахів: дивіться відео

Усе, що потрібно зробити, – це збити з дощок невеликий будиночок, закріпити всередині нього кілька жердин для сидіння птахів, а також просвердлити отвір діаметром 3,5 сантиметри або трохи більше в передній частині ящика, щоб забезпечити крилатим легкий вхід.

Далі ящик варто встановити на міцний стовп, висотою щонайменше 1,5 метра. Додайте всередину ізоляцію, наприклад, мульчу чи суху траву, щоб створити комфортний інтер’єр, а поруч розмістіть годівницю для птахів та поїлку.

Регулярно очищуйте ящик, щоб уникнути накопичення бруду та насолоджуйтеся птахами у своєму саду.