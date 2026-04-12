Уничтожают все вокруг: какие кустарники лучше не сажать в саду

Посадка декоративных кустарников может значительно улучшить вид двора, сделать его более уютным и даже привлечь птиц. Однако не все растения одинаково полезны. Некоторые популярные виды могут нанести больше вреда, чем пользы.

Как говорится в блоге Martha Stewart, декоративные кустарники быстро разрастаются, вытесняют другие культуры или даже представляют опасность для животных.

Смотрите также Газоны станут зеленее, если обработать их одним кухонным отходом

Какие кустарники лучше не сажать?

Среди самых проблемных растений – бересклет горящий (Euonymus alatus). Несмотря на яркую осеннюю окраску, он считается инвазивным: его семена легко разносят птицы, и растение быстро захватывает территорию, вытесняя местные виды.

Не менее агрессивным является шиповник (Rosa rugosa). Он активно распространяется корневищами и семенами, образуя густые заросли, которые вытесняют другие растения. Подобные проблемы создает и барбарис.



Шиповник активно разрастается / Фото Unsplash

Еще один популярный, но опасный вариант – буддлея (Buddleja). Хотя ее часто называют "магнитом для бабочек", она быстро распространяется и может уничтожать местную флору, из-за чего в некоторых странах ее признали вредным сорняком.

Какие растения вредят экосистеме?

Как отмечает The Spruce, отдельную опасность представляет нандина (Nandina domestica) – ее ягоды могут быть токсичными для птиц и даже домашних животных. Также в список входит крушина (Rhamnus spp.), которая образует густые заросли и вытесняет естественную растительность, и жимолость кустарниковая (Lonicera maackii) – она распространяется настолько быстро, что может вызвать эрозию почвы.

Популярные живые изгороди из бирючины (Ligustrum) тоже имеют свои риски: они легко захватывают новые территории и подавляют другие растения. А маслина японская (Elaeagnus umbellata) меняет состав почвы и вытесняет местные виды благодаря быстрому распространению.

Какие растения не стоит сажать на своей клумбе?