Будут лучше цвести и быстрее расти: что нужно сделать с 8 многолетниками в августе

С годами некоторые многолетники чрезмерно разрастаются, начинают цвести хуже, а середина куста постепенно оголяется. Такие изменения часто свидетельствуют о том, что растению уже не хватает места и пора его омолодить делением.

Август – подходящее время для этой процедуры, если растение уже отцвело, а погода не слишком жаркая и сухая. Какие многолетники можно разделить в конце лета, чтобы они успели укорениться до наступления холодов и в следующем году росли пышнее, рассказывает Homes & Gardens.

Ирисы, лилейники и хосты можно омолодить после цветения

Понять, что многолетник пора делить, можно по нескольким признакам: цветов становится меньше, стебли начинают разваливаться в разные стороны, в центре куста появляется пустой участок или растение занимает значительно больше места, чем раньше. Для работы лучше выбрать прохладный пасмурный день, а если август оказался жарким и засушливым, процедуру стоит отложить до похолодания или начала осени.

Одними из первых в это время можно разделить бородатые ирисы. Их толстые корневища постепенно разрастаются у поверхности земли, а в слишком густых посадках цветение со временем ослабевает. Корневища осторожно выкапывают вилами, стряхивают лишнюю землю и разрезают так, чтобы на каждой части остался крепкий кусок корневища и веер листьев.

Листья после деления укорачивают примерно до 15 сантиметров, чтобы растение теряло меньше влаги во время укоренения. Мягкие, полые или подгнившие части нужно выбросить, а здоровые корневища высадить неглубоко, оставив их верхушку открытой или лишь слегка присыпанной землей.

Лилейники также хорошо переносят деление после окончания цветения. Если куст стал слишком густым, а в его центре стало меньше цветов, растение выкапывают, очищают корни от части земли и пытаются разделить руками. Если это сложно, можно воспользоваться двумя садовыми вилами или острой лопатой, оставляя на каждой новой части здоровую листву и хорошо развитые корни.

Разделенные лилейники высаживают на ту же глубину, на которой они росли ранее, после чего хорошо поливают. В течение следующих нескольких недель почва должна оставаться равномерно влажной, чтобы растения успели прижиться до наступления холодов.

Хосты в конце лета следует делить только в прохладную погоду или тогда, когда есть возможность регулярно их поливать. Их широкие листья быстро теряют влагу, поэтому в жару растение перенесет процедуру значительно тяжелее.

Корневой ком хосты выкапывают и разрезают чистой лопатой или ножом на несколько больших частей. Не нужно пытаться получить десятки маленьких растений: три или четыре хорошо развитые части быстрее приживутся. После посадки их обильно поливают, а землю можно замульчировать компостом, не засыпая середину куста.

Ромашки Шаста, флоксы и восточные маки тоже нуждаются в большем пространстве

Ромашка Шаста через несколько лет может превратиться в настолько густой куст, что его старая середина начинает ослабевать. После основной волны цветения увядшие стебли удаляют, растение выкапывают и оставляют для пересадки молодые и сильные части, растущие по краям.

Старую одревесневшую середину, которая уже плохо развивается, можно отправить в компост. Здоровые части высаживают на солнечном месте примерно на расстоянии 30–45 сантиметров друг от друга и хорошо поливают, пока они не начнут укореняться. Так, один старый куст можно не только омолодить, но и рассадить на несколько участков клумбы.

Садовый флокс стоит разделить, если посадка стала слишком густой, ведь при плохой вентиляции растения становятся более уязвимыми к мучнистой росе. Само по себе деление не решит проблему полностью, поэтому важно также оставить между кустами достаточно места и выбрать участок с хорошим освещением.

Когда цветение флокса начинает заканчиваться, можно выкопать внешние части куста и разделить их так, чтобы на каждой остались корни и несколько здоровых побегов. Новые растения высаживают в плодородную почву, которая хорошо удерживает влагу, но не заболачивается, оставляя достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Август подходит и для деления восточного мака, ведь после цветения растение переходит в период покоя, а его надземная часть постепенно отмирает. Взрослый куст можно выкопать, если земля не пересушена, а затем отобрать мясистые отрезки корней с почками или маленькими побегами.

Такие части нужно сразу высадить на солнечное место с хорошо дренированной почвой. В тяжелой почве при поливе важно не переусердствовать, поскольку корни мака плохо переносят застой воды, а полноценного цветения после деления придется ждать до следующего сезона.

Герань и астильба обретут новые силы после деления

Многолетняя садовая герань со временем также может терять аккуратную форму, а середина куста – становиться одревесневшей и более слабой. После окончания цветения листья укорачивают, растение выкапывают и делят на несколько здоровых частей с хорошо развитой корневой системой.

Новые кустики высаживают в почву, которая хорошо удерживает влагу, но в то же время пропускает лишнюю воду, после чего регулярно поливают до появления нового прироста. Если герань в августе все еще обильно цветет, спешить не стоит – деление лучше перенести на начало осени.

В конце августа или в начале осени можно омолодить и астильбу, особенно если середина куста стала одревесневшей, а цветение заметно ослабло. Она плохо переносит засуху, поэтому делить растение после длительного периода без дождей стоит только тогда, когда есть возможность обеспечить ему регулярный полив.

Куст осторожно выкапывают и разделяют на крепкие части, на каждой из которых должны остаться почки и здоровые корни. Их нужно сразу высадить в богатую органикой почву, лучше всего в полутени, после чего хорошо полить и замульчировать компостом или перепревшими листьями, оставив середину растения открытой.

Независимо от вида, выкопанные корни не стоит надолго оставлять на солнце. Разделенные растения лучше как можно быстрее вернуть в землю, хорошо полить и в течение первых недель следить, чтобы почва не пересыхала. Если только что пересаженный многолетник сразу пытается зацвести, цветки лучше удалить, чтобы растение направило силы на формирование новых корней.