Обрежьте эти 6 многолетников в июне, чтобы в конце лета они зацвели во второй раз

Некоторые многолетние растения цветут только один раз за сезон, но другим достаточно своевременной обрезки, чтобы они снова порадовали цветами в конце лета.

Gardening Know How назвал многолетники, которые стоит обрезать в июне, чтобы стимулировать повторное цветение.

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Какие 6 многолетников любят июньскую обрезку?

Перед обрезкой стоит подготовить острые и чистые садовые ножницы, чтобы не повредить стебли и не занести грибок.

Садовая герань

После первого цветения герань часто становится "развалившейся" и неопрятной. Ее советуют обрезать почти до уровня земли – примерно на 5 – 8 сантиметров. После этого растение нужно хорошо полить.

Садовая герань / Фото Pinterest

Манжетка

В июне ее яркие соцветия начинают тускнеть. Дизайнеры советуют срезать старые цветоносы у основания, а также убрать поврежденные листья.

Манжетка / Фото Pinterest

Котовник

В конце июня котовник теряет форму и становится растрепанным. Его рекомендуют обрезать примерно наполовину, чтобы стимулировать новую волну цветения.

Котовник / Фото Pinterest

Тысячелистник

Когда соцветия начинают буреть, стебли нужно срезать до прикорневых листьев. Это поможет растению быстрее зацвести во второй раз.

Тысячелистник / Фото Pinterest

Многолетний шалфей

После первого цветения стоит срезать сухие цветоносы до зеленых листьев у основания. Часто там уже формируются новые бутоны.

Многолетняя шалфей / Фото Pinterest

Эхинацея

Эхинацею не обрезают полностью – достаточно удалять увядшие цветы. Стебель срезают чуть выше новой боковой почки.

Эхинацея / Фото Pinterest

После обрезки растения рекомендуется замульчировать и регулярно поливать, чтобы они быстрее восстановились и дали новую волну цветения до осени.

Ранее мы писали, какие цветы, овощи, зелень и даже фрукты можно высадить в июне. Это, в частности, бархатцы, подсолнухи, настурция, петунии, бегонии и другие летние цветы. Также в этот период хорошо растут многолетники – эхинацея, ромашка, астильба и герань.

Среди овощей самое время сажать помидоры, огурцы, кабачки, перец, баклажаны, тыквы и кукурузу.

Для быстрого урожая можно посеять салат, редис, шпинат и рукколу. Кроме того, в июне высаживают брокколи, цветную капусту, сельдерей и порей – для осеннего урожая. Из зелени хорошо растут базилик, укроп, петрушка, мята, розмарин и тимьян. А среди фруктов популярно сажать клубнику, дыни и арбузы.