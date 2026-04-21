Что делать на огороде в апреле: какие культуры высаживать в открытый грунт

Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Земля постепенно прогревается, день становится длиннее, а значит самое время приступать к весенним работам.

В этот период важно не только посеять первые культуры, но и правильно подготовить участок к новому сезону. Об этом пишет ТСН.

С чего начать работы на огороде в апреле?

Чтобы весенний сезон прошел успешно, стоит заранее составить план работ. Это поможет ничего не забыть и распределить силы.

Первым делом нужно:

убрать мусор, сухие листья и остатки прошлогодних растений;

подготовить грядки к посеву;

перекопать землю и внести удобрения;

разрыхлить почву возле деревьев и кустов;

провести обработку от вредителей и болезней.

Если на участке есть теплица или парник, их также желательно продезинфицировать, во избежание грибковых заболеваний.

В апреле еще можно успеть провести весеннюю обрезку плодовых деревьев и ягодных кустов. Делать это стоит до распускания почек, когда температура уже стабильно держится выше нуля. Во время обрезки удаляют сухие и поврежденные ветви, слабые побеги и старые ветви, которые уже плохо плодоносят.

После этого места срезов желательно обработать защитным средством.

Какие кусты хорошо сажать в апреле?

Апрель – отличное время для посадки молодых саженцев. До осени они успевают хорошо укорениться и окрепнуть.

Лучше всего высаживать: малину, смородину, крыжовник, смородину.

После посадки растения нужно обильно полить и замульчировать землю вокруг.

Что сеять в открытый грунт в апреле?

Многие культуры не боятся весенней прохлады, поэтому их можно высевать уже сейчас. Об этом пишет Epic Gardening.

Горох

Горох любит прохладную погоду. Сейте на глубину 2,5 сантметра и на расстоянии 5 сантиметров за 2 – 4 недели до последних заморозков. Легкий мороз ему не страшен.

Редиска

Самая быстрая культура: от посева до сбора проходит около 4 недель. Сейте на глубину 0,5 сантиметра и прореживайте до 5 сантиметров.

Редис можно сажать в апреле / Фото из открытых источников

Морковь

Морковь плохо переносит пересадку. Любое повреждение корня дает кривые или мелкие плоды. Сейте за 2 – 4 недели до последних заморозков. После всходов прореживайте, срезая лишние растения, а не выдергивая их. Для тяжелой почвы лучше круглые сорта.

Салат

Салат можно сеять очень рано. Лучше всего делать это волнами – каждые 10 дней, чтобы постоянно иметь свежие листья. Семена не заглубляют, а лишь прижимают к поверхности, потому что ему нужен свет для прорастания. Почву следует держать влажной.

Кинза

Кинза лучше растет из прямого посева, чем через рассаду. Перепад температур часто вызывает быстрое цветение. Сейте за несколько недель до последних заморозков. Листья срезайте часто.

Кустовая фасоль

Фасоль не любит холодную мокрую почву. Сейте через 1 – 2 недели после последних заморозков, когда земля прогреется до 18 градусов тепла. Сейте на глубину 2,5 сантиметра, через 8 – 10 сантиметров. Повторный посев каждые две недели продлит урожай.

Кабачки

Кабачки очень урожайные. Сейте через 1 2 недели после заморозков в прогретую почву. Оставляйте между растениями не менее 90 сантиметров. Собирайте молодые плоды – они более нежные.

Среди ранних культур также:

зелень – укроп, петрушка, шпинат;

картофель – перед посадкой клубни желательно прорастить.

капуста (белокочанная, брокколи, цветная, кольраби, пекинская, брюссельская);

тыквы, патиссоны сеют в прогретую почву, предварительно замочив семена;

сеют в прогретую почву, предварительно замочив семена; томаты можно высевать в теплицу или под пленочное укрытие.

Если рассада росла дома, перед высадкой ее нужно закалить. Для этого растения выносят на свежий воздух в теплые дни, постепенно увеличивая время пребывания на улице.

Какие цветы сажать в апреле?

Апрель подходит не только для овощей, но и для декоративных растений. Можно высаживать:

Многолетники : ирисы, пионы, флоксы, хризантемы.

: ирисы, пионы, флоксы, хризантемы. Однолетние цветы: бархатцы: бархатцы, календула, душистый горошек, ротики. Также в этот период высаживают пророщенные клубни георгин и бегоний.

Как получить щедрый урожай моркови?

Морковь неприхотлива, но не всегда дает хороший урожай. Если корнеплоды мелкие, кривые или сухие, причина часто в почве, а не в семенах.

Для хорошего урожая моркови нужна легкая и рыхлая земля. В твердой почве она растет кривой и несочной.

Что стоит добавить в почву: