Когда снег только-только сошел: 7 культур, которые можно смело сеять в марте

Многие овощи и зелень хорошо переносят прохладу. Посев в еще холодную, только что оттаявшую почву помогает растениям естественно закалиться. Благодаря этому они становятся более выносливыми к вредителям и болезням, которые активизируются с приходом тепла.

Именно в марте и апреле большинство культур получают лучшие условия для старта: день уже длиннее, в почве достаточно воды, а температура умеренная – все это способствует развитию сильной корневой системы. Об этом пишет "Одна минута".

Какие овощи можно сажать в начале марта?

Сразу после таяния снега можно смело высевать такие культуры:

Редис

Одна из самых ранних весенних культур. Ее обычно высевают в конце марта или в начале апреля. Семена прорастают уже при температуре около 2 – 3 градусов тепла, а всходы выдерживают короткие заморозки до 3 – 4 градусов мороза. Ранний посев способствует формированию сочных корнеплодов, а не чрезмерной зелени.

Рукола

Эту пряную зелень можно сеять в открытый грунт уже с конца марта. Прохладная погода делает листья более нежными и менее горькими. В жару же растение быстро грубеет, поэтому весенний посев позволяет получить наилучший вкус.

Салатная горчица

Очень выносливая культура, способна расти даже при минимальном прогреве земли. Посев в марте – апреле дает раннюю зелень. По желанию грядку можно накрыть агроволокном – это ускорит появление всходов и защитит их от холодного ветра.

Шпинат

Любит прохладу и влажную почву, поэтому ранний посев для него особенно важен. Если опоздать и сеять в теплую погоду, растение быстро переходит к цветению, а листья теряют вкусовые качества.

Шпинат можно сеять уже в марте / Фото Pinterest

Горох

Благодаря плотной оболочке семена хорошо переносят холод и сырость. Его можно высевать, как только земля станет пригодной для обработки. Даже если после этого вернется снег, семена не пострадают – они просто будут ждать более благоприятного тепла.

Морковь

Посев в апреле позволяет семенам использовать естественную влагу. Прорастание в холодной почве может длиться несколько недель, но это помогает растению сформировать крепкий и глубокий корень еще до летней жары.

Листовая петрушка

Из-за высокого содержания эфирных масел ее семена всходят медленно. Ранний посев позволяет семенам постепенно насытиться влагой и лучше приспособиться к весенним перепадам температур.

Лук-севок (арпаж)

Апрель – лучшее время для высаживания. Прохладная почва стимулирует развитие корней, что впоследствии влияет на размер луковицы. Культура хорошо переносит весенние похолодания и быстро дает первое зеленое перо.

Издание Martha Stewart указывает, что в марте можно также сажать:

Свеклу

Она любит прохладу и влажную почву. Его можно сажать в марте, когда земля прогрета до 7 – 10 градусов. Семена прорастают даже при 4 – 5 градусах, но тогда всходы появятся медленнее.

Брокколи

Брокколи плохо переносит жару, поэтому лучше всего высаживать ее в прохладную погоду.

Сеянцы сажают непосредственно в обработанный грунт, когда он готов к работе. Чтобы повысить шансы на успех, перед высадкой сеянцы нужно закалить: сначала несколько часов держать их на открытом воздухе в защищенном месте, а затем ежедневно увеличивать время пребывания на улице на один час, пока растения не смогут оставаться на полный день.

Капуста Кале

Холодостойкий овощ, который хорошо растет при низких температурах. Хотя кале часто известен своей горчинкой, зеленые сорта обычно имеют более мягкий и сладковатый вкус, что стоит учитывать при планировании весеннего посева.

