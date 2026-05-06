Урожай будет уже в начале лета: 7 овощей, которые можно посадить в мае

Есть овощи, от посева до сбора урожая которых проходят менее чем за 60 дней. И это далеко. И это далеко не только салат.

Именно май является идеальным месяцем для посадки быстрорастущих культур. В это время почва уже достаточно прогревается, что улучшает прорастание семян и обеспечивает активный рост. Об этом пишет Homes and gardens.

Что посадить в мае, чтобы иметь урожай в начале лета?

Редис

Выращивание редиса быстрое и простое. Это идеальная культура для новичков, ведь можно пройти весь путь от посева до сбора урожая менее чем за 30 дней.

Летние сорта редиса бывают разных форм, например удлиненные, как популярный "Французский завтрак", или круглые сорта типа "Черри Белл".

Когда температура земли достигает 15 градусов тепла, семена высевают прямо в открытый грунт на глубину примерно 1 – 1,5 сантиметра и поддерживают влажность. Собирать редис можно уже через 25 дней после посева, когда корнеплоды достигают примерно 2,5 сантиметра в диаметре.

Редис даст урожай летом, если его посадить в мае / Фото Pinterest

Шпинат

Это быстрорастущая культура прохладного сезона, которая в жару быстро стрелкуется, поэтому ее лучше высевать весной для раннего урожая.

Семена высевают на глубину около 1 – 1,5 сантиметра с интервалом в несколько сантиметров. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. После появления всходов растения прореживают до расстояния примерно 7 – 8 сантиметров.

Шпинат – это идеальная культура для многократного сбора: листья срезают постепенно, и растение продолжает расти. Молодой шпинат готов к сбору через 25 – 35 дней.

Шпинат нуждается в постоянно влажной почве, иначе он может стать горьким или стрелковаться / Фото Pinterest

Зеленый лук

Зеленый лук созревает чуть больше чем за месяц. Сеять его следует на солнечном участке, который получает не менее 6 часов прямого солнечного света в день.

Семена высевают в борозды глубиной 1 – 1,5 сантиметра, между рядами оставляют 15 – 20 сантиметров. Всходы появляются через 7 – 14 дней.

Собирать урожай можно через 50 – 60 дней, когда растения достигают примерно 20 сантиметров.

Зеленый лук выращивают ради длинных нежных стеблей и маленького основания / Фото Pinterest

Кустовая фасоль

Кустовая фасоль компактная и не требует опоры, а также дает быстрый урожай. Сеют ее в открытый грунт, когда он прогревается примерно до 21 градуса тепла. Семена высевают на глубину около 2 – 3 сантиметра с интервалом в несколько сантиметров.

Собирать стручки можно через 50 – 60 дней, когда они мягкие и длиной 10 – 15 сантиметров.

Регулярный сбор кустовой фасоли стимулирует новый урожай / Фото Pinterest

Свекла

Молодую свеклу можно собирать уже через 50 дней, полный – через 60 – 70 дней. Семена высевают прямо в почву, после появления всходов растения прореживают.

Свеклу легко выращивать / Фото Pinterest

Мангольд

Мангольд сочетает декоративность и высокую урожайность. Молодые листья можно собирать через 30 – 40 дней после посева. Взрослые растения дают урожай в течение длительного времени.

Яркие стебли магнольда украшают огород / Фото Pinterest

6 фруктов и овощей, которые стоит посадить в мае, чтобы иметь урожай в конце лета

Southern Living назвало 6 овощей и фруктов, которые дадут урожай в конце лета, если их посадить в мае. Среди них:

Помидоры

Одна из главных летних культур. В мае лучше всего высаживать рассаду (а не семена). Она быстро приживается благодаря теплу и солнцу. Помидоры нуждаются в плодородной почве, регулярном поливе. Первые плоды появляются уже в середине или в конце лета. Маленькие сорта (черри) созревают быстрее больших.

Перец

И сладкий, и острый перец обожают жару. В мае он получает идеальные условия для роста. Растения растут медленнее на старте, но потом активно формируют плоды. Урожай обычно появляется в конце лета и может продолжаться до первых холодов.

Огурцы

Очень быстрая и урожайная культура. Они растут примерно 50 – 70 дней, любят теплую почву, нуждаются в много влаги. Их можно выращивать на опорах (вертикально) или на грядках. Чем чаще собирать огурцы, тем больше новых плодов образуется.

Кабачки и летние тыквы

Это одни из самых простых в выращивании овощей. Если посадить в мае, первый урожай будет уже в середине лета. Важно регулярно собирать плоды – иначе растение "останавливается" и дает меньше нового урожая.

Кукуруза

Кукуруза – теплолюбивая и быстрорастущая культура лета. Она любит жару и солнце, нуждается в регулярном поливе. Быстрее растет, когда посажена группами (для лучшего опыления). Если все сделать правильно, кочаны созревают в конце лета.

Дыни и арбузы

Эти культуры – настоящие символы лета. Они нуждаются в: много солнца, много пространства, тепло в течение всего сезона. Посаженные в мае, они успевают полностью созреть до конца лета и дают сладкие, ароматные плоды.

Какое растение поможет спасти урожай от слизней

Слизни могут сильно повреждать урожай, особенно после дождей: за ночь они объедают листья и быстро расползаются по грядкам. Поэтому огородники постоянно ищут способ избавиться от них.

Есть разные методы борьбы – ловушки, химия, но самое простое решение – не бороться, а отпугнуть их заранее. Для этого высаживают растения, запах которых слизни не переносят.

Одна из самых эффективных – настурция. Это декоративное растение с яркими цветами, которое отпугивает слизней и улиток. Если посадить ее вокруг грядок, она образует естественную защиту. Сажать лучше густо, чтобы вредители не могли пройти внутрь.

Настурцию обычно высевают в мае, поливают несколько раз в неделю, и она быстро разрастается.