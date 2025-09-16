Садоводство – это всегда о терпении. Результаты труда приходят не сразу, а часто лишь через несколько месяцев или даже лет. Но так же и ошибки, сделанные сегодня, могут проявиться позже.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple и armstronggarden, осень – лучшее время, чтобы позаботиться о саде и предотвратить проблемы с вредителями, растениями, почвой или чрезмерной влажностью. Что для этого стоит сделать, рассказываем далее.

К теме Не боятся холодов: травы, которые можно посадить для потрясающего осеннего сада

Какие работы стоит провести осенью в саду?

Аэрация почвы

Осенью почва часто уплотняется из-за интенсивного использования газона и обильных дождей. Это ухудшает дренаж, создает лужи и способствует развитию болезней. Аэрация помогает разрыхлить почву, улучшить циркуляцию воздуха и воды и уменьшить риск переувлажнения.

Уборка мусора и листьев

Кучи влажных листьев, обрезанные ветви или садовые отходы – идеальное место для слизней, улиток и других вредителей. Они оставляют яйца, которые весной превращаются в настоящее бедствие для растений.

Поэтому осенью стоит регулярно убирать участок: сгребать опавшие листья, подрезать кусты, удалять заросли сорняков и контролировать стоячую воду.

Посадка кустов

Чтобы сад весной был зеленым и пышным, осенью стоит позаботиться о посадке кустов. Умеренное тепло и достаточное количество влаги создадут идеальные условия для того, чтобы эти растения принялись.

Обязательные осенние работы в саду: смотрите видео

Высадка луковиц растений

Кроме кустов, осенью стоит также не забыть посадить луковицы своих любимых цветов, в частности тюльпанов и нарциссов. Это позволяет им укорениться и накопить питательные вещества перед зимой, пройти период охлаждения, который активирует цветение, и сформировать крепкую корневую систему для хорошего цветения весной.

Немного покоя

Иногда саду нужен отдых. Осенью главная ошибка – чрезмерный уход. Не стоит косить газон так часто, как летом, интенсивно поливать или вносить много удобрений. Растения должны постепенно входить в состояние зимнего покоя.

Что еще стоит знать о подготовке участка к зиме?

Осень – это период подготовки сада и приусадебного участка к холодам. В частности, в это время важно позаботиться о своем газоне, чтобы он пережил зиму и весной радовал глаз сочной травой.

И одним из главных здесь вопросов является кошение травы. С первыми днями осени его прекращать не стоит, однако когда дневная температура стабильно будет падать ниже 10 – 13°C, а трава перестанет расти, следует остановиться и отложить газонокосилку.