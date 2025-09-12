Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, такой контраст может создавать недоразумения, оставляя перед выбором, что делать с газоном. Стоит ли все еще косить траву в сентябре и когда останавливаться, рассказываем далее.

Когда следует прекращать косить траву?

Все зависит от климата, но в целом следует прекращать кошение, когда дневная температура постоянно падает ниже 10 – 13°C, а трава перестает расти.

В некоторых регионах это может быть конец октября, а в других подобная погода может держаться до декабря.

Лучше всего для последнего скашивания выбирать последнюю неделю перед первыми сильными заморозками, чтобы избежать травы, которая слиплась под слоем снега или льда.

Осенью стоит начинать готовить газон к прекращению кошения / Фото Freepik

Как подготовить газон к последнему скашиванию?

Чтобы газон был готовым к остановке кошения, стоит постепенно уменьшать высоту лезвий газонокосилки. Последняя высота скашивания должна быть примерно на 1,5 сантиметра короче обычной в течение года, поскольку это способствует циркуляции воздуха и предотвращает изгиб и спутывание травы зимой.

В то же время не стоит косить траву слишком коротко, поскольку это может повредить ее.

Кроме того, если со временем не удалось угадать, не нужно косить мокрую или замерзшую траву, поскольку повреждения от неправильного скашивания могут привести к болезням.

Когда нельзя косить газон?

Не только время года влияет на особенности скашивания травы, но и время суток и температура воздуха.

Так, не стоит косить газон рано утром и в сильную жару. Это худшее время для того, чтобы работать газонокосилкой, ведь таким образом можно повредить как траву, так и саму технику.