Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, чтобы поддерживать действительно ухоженный газон, также следует избегать кошения травы в неподходящее время суток. Когда этого не стоит делать и почему, рассказываем далее.

Когда не стоит косить траву?

Скашивание травы утром, сразу после восхода солнца, – это худшее время для этого. До 7 или 8 утра травинки обычно покрыты росой или ночным дождем, который еще не успел испариться на солнце. И это может приводить к ряду проблем:

Во-первых, мокрая трава не срезается, а скорее рвется газонокосилкой. Это делает газон более склонным к высыханию и повреждениям, а сама трава хуже удерживает влагу. В то же время она становится более уязвимой к болезням. Влага способствует их легкому распространению и таким образом можно занести грибковые и другие болезни дерна на траву.

Во-вторых, это может быть вредным для газонокосилки. Слипшаяся, влажная трава может засорить машину, нагружая двигатель и приводя к дорогим счетам за ремонт. Кроме того, газонокосилка, которая постоянно засоренная мокрой травой, может быстрее ржаветь.

В-третьих, если косить влажную траву, можно оставлять на газоне следы от колес машины. Влажные травинки более подвержены повреждению от сжатия. Если почва также влажная рано утром, шины могут уплотнить ее, создавая неприглядные колеи на газоне.

Когда лучшее время для кошения? Лучше всего подождать снижения температуры вечером, прежде чем начинать работать газонокосилкой. Обычно, хорошее время для кошения – между 16:00 и 18:00.

Правильный подход к кошению сохранит газон ухоженным / Фото Freepik

Когда еще не стоит косить газон?

Другое время, когда не следует скашивать траву, – это самое жаркое время дня, ориентировочно с 14:00 до 16:00. Трава естественным образом с трудом удерживает влагу днем, а скашивание в это время может ускорить процесс высыхания.

В общем скашивания газона при высоких температурах является стрессом как для травы, так и для газонокосилки. Жара создает дополнительную нагрузку на машину, а это значит, что вероятность возможных проблем с перегревом или засорения воздушных фильтров значительно возрастает. Иногда это даже приводит к выходу из строя деталей двигателя, что может привести к пожару.

Что еще стоит знать об уходе за газоном?

Правильное скашивание – это не единственный секрет хорошего и ухоженного газона. Также не менее важным является для здоровой и зеленой травы является соответствующий полив.

Учитывая тип травы, регулярность и интенсивность полива, соответствие увлажнения к погодным условиям и правильное время суток, можно сделать свой газон идеальным.