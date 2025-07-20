Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, не каждый знает, что неправильный полив может только навредить траве и увеличить счета за воду. Как поливать газон эффективно, рассказываем далее.
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Что стоит учесть?
Первое, что нужно знать для правильного ухода за газоном, – это тип травы. Для разных видов травы нужны разные режимы полива.
Трава теплого сезона хорошо переносит жару и требует полива 1 –2 дюйма в неделю.
Трава прохладного сезона более требовательна к воде из-за поверхностной корневой системы и может нуждаться в большем увлажнении.
Сколько и как часто поливать газон?
Эксперты советуют поливать редко, но обильно, ориентируясь на 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю, включая осадки. Это поможет корням расти глубже и повысит устойчивость газона к засухе.
Лучшая схема полива – 1 – 2 раза в неделю. Если поливать ежедневно, корни становятся слабыми, а трава хуже переносит жару.
Как распознать чрезмерный или недостаточный полив?
Газон сам подает сигналы, если его поливают неправильно:
- При недостатке воды трава вялая, теряет упругость, от следов на ней не восстанавливается.
- При чрезмерном поливе почва сырая и грязная, трава может вянуть или появляются пятна плесени и грибка.
Специалисты советуют регулярно осматривать газон и корректировать режим полива при необходимости.
Правильный полив сохранит газон здоровым надолго / Фото Freepik
Когда лучше всего поливать газон?
Оптимальное время для полива – утро с 5 до 9 часов. Тогда минимальные потери воды из-за испарения, и почва успевает хорошо впитать влагу до дневного тепла.
Полив в полдень – наименее эффективен из-за быстрого испарения, а ночной полив повышает риск болезней из-за длительной влажности травы.
Как улучшить систему полива?
Эксперты советуют инвестировать в умные системы орошения или хотя бы в простые таймеры для шлангов. Интеллектуальные контроллеры помогают сэкономить воду, ориентируясь на местную погоду, а регулярная проверка системы предотвращает потери воды из-за неисправностей.
Зная базовые правила полива и учитывая потребности именно вашего газона, можно не только сэкономить воду, но и обеспечить траве здоровый и ухоженный вид в любое время года.
К слову, советы для экологического ландшафтного дизайна позволят сэкономить воду в саду, в частности во время полива газона.