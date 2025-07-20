Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, не каждый знает, что неправильный полив может только навредить траве и увеличить счета за воду. Как поливать газон эффективно, рассказываем далее.

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Что стоит учесть?

Первое, что нужно знать для правильного ухода за газоном, – это тип травы. Для разных видов травы нужны разные режимы полива.

Трава теплого сезона хорошо переносит жару и требует полива 1 –2 дюйма в неделю.

Трава прохладного сезона более требовательна к воде из-за поверхностной корневой системы и может нуждаться в большем увлажнении.

Сколько и как часто поливать газон?

Эксперты советуют поливать редко, но обильно, ориентируясь на 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю, включая осадки. Это поможет корням расти глубже и повысит устойчивость газона к засухе.

Лучшая схема полива – 1 – 2 раза в неделю. Если поливать ежедневно, корни становятся слабыми, а трава хуже переносит жару.

Как распознать чрезмерный или недостаточный полив?

Газон сам подает сигналы, если его поливают неправильно:

При недостатке воды трава вялая, теряет упругость, от следов на ней не восстанавливается.

При чрезмерном поливе почва сырая и грязная, трава может вянуть или появляются пятна плесени и грибка.

Специалисты советуют регулярно осматривать газон и корректировать режим полива при необходимости.

Правильный полив сохранит газон здоровым надолго / Фото Freepik

Когда лучше всего поливать газон?

Оптимальное время для полива – утро с 5 до 9 часов. Тогда минимальные потери воды из-за испарения, и почва успевает хорошо впитать влагу до дневного тепла.

Полив в полдень – наименее эффективен из-за быстрого испарения, а ночной полив повышает риск болезней из-за длительной влажности травы.

Как улучшить систему полива?

Эксперты советуют инвестировать в умные системы орошения или хотя бы в простые таймеры для шлангов. Интеллектуальные контроллеры помогают сэкономить воду, ориентируясь на местную погоду, а регулярная проверка системы предотвращает потери воды из-за неисправностей.

Зная базовые правила полива и учитывая потребности именно вашего газона, можно не только сэкономить воду, но и обеспечить траве здоровый и ухоженный вид в любое время года.

К слову, советы для экологического ландшафтного дизайна позволят сэкономить воду в саду, в частности во время полива газона.