Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, используя хорошую почву и удобрения, а также заботясь об освещении, можно насладиться хорошим осенним травяным садом. Какие травы хорошо растут даже в прохладу, рассказываем дальше.

К теме Для красивого осеннего сада: кустарники, которые можно посадить прямо сейчас

Какие травы можно выращивать осенью?

Кинза

Кинза хорошо адаптируется к прохладному сезону, поскольку высокие летние температуры заставляют растение стремительно расти и образовывать семенную головку. Осенью же она может развиваться более медленно, формируя больше листьев.

Мята

Пока заморозки не переведут ее в состояние покоя, мята будет наполнять сад своим ароматом и дополнять осенние чаи. Она может расти как в контейнерах, так и на грядках, поскольку не слишком чувствительна к холодам.

Петрушка

Петрушка является обязательным для осеннего сада. Она не боится пасмурной и прохладной погоды, поэтому всю осень сможет быть полезным украшением и вкусным дополнением к блюдам.

Не все травы боятся холода / Фото Freepik

Шалфей

Шалфей любит прохладу, но нуждается в солнце, чтобы его листья хорошо развивалось. Если найти правильное место для этого растения, его можно будет использовать до первых сильных заморозков.

Тимьян

Существуют сотни видов и сортов тимьяна, поэтому точно удастся найти свой для осеннего сада. Это растение неприхотливое в уходе, но требует полного солнца и хорошо дренированной или сухой почвы, поэтому стоит позаботиться об условиях роста для нее, чтобы наслаждаться этой травой осенью.

Какие травы можно высаживать в саду?

В саду не обязательно выращивать только декоративные травы или те, что используют для приготовления пищи. Кроме этого, можно обустроить чайный уголок с растениями для заваривания.

Для такого сада стоит отдавать предпочтение ромашке, эхинацеи, мяты, розам, лаванде, лемонграссу и календуле, а также обустраивать удобное место для отдыха за чашечкой чая.