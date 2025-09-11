Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, такой проект требует минимум усилий, но способен превратить пространство в действительно уютное место. Что же нужно сделать для чайного сада и какие растения для него выбирать, рассказываем далее.

Также интересно Как ухаживать за лавандой: нужно ли обрезать кусты после цветения

Как создать чайный сад?

Создайте уютное место

Лучшее в таком саду – это возможность сидеть и наслаждаться природной красотой и чаем. Добавьте небольшую скамейку или уютные, удобные кресла, и не забудьте о маленьком столике для чашек.

Добавьте защиту от солнца

Многие растения, что добавляют чай, нуждаются в большом количестве солнечного света, которого может быть много для наслаждения в жаркий день. Добавьте зонтик или другую защиту от лучей, чтобы не переживать из-за солнца.

Выберите успокаивающие декоративные штрихи

Подумайте о колокольчиках, небольшой водный элемент или несколько камней или статую, чтобы дополнить свое пространство и сделать его более расслабляющим.

Растения для чайного сада являются максимально простыми / Фото Freepik

Какие растения выбрать для чайного сада?

Ромашка. Она хорошо известна своим использованием в травяных чаях благодаря своим успокаивающим свойствам.

Эхинацея. Это легкое в выращивании, засухоустойчивое растение, которое советуют добавлять в чай для поддержания иммунной системы.

Мята. Это одно из самых полезных растений, что придает особый аромат напиткам и способствует успокоению.

Роза. Ее также можно использовать для создания замечательного и ароматного чая.

Лаванда. Даже если не заваривать это красивое растение, ее успокаивающий аромат станет прекрасным дополнением к саду.

Лемонграсс. Это ароматное растение также можно использовать для приготовления замечательного чая с цитрусовым ароматом.

Календула. Она обладает противовоспалительными свойствами и прекрасно подходит для заваривания чая.

Какую еще тематику можно воплотить в саду?

Сад – это пространство, где можно дать фантазии разгуляться. Здесь не обязательно выращивать только стандартный набор растений, формируя клумбы. Можно также формировать тематические уголки, делая свой двор более интересным.

В частности, кроме чайного сада, присмотреться стоит к сказочному лунному саду, что оживает с наступлением темноты. Если правильно выбрать растения и освещения, он станет местом покоя и вдохновения в темное время суток.