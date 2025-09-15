Зимой многие садовые растения страдают от мороза, ветра и резких перепадов температур. Чтобы сохранить их здоровыми до весны, важно вовремя позаботиться об укрытии, которое защитит корни и побеги от повреждений. Однако не все многолетние растения нужно укрывать.

Подготовить лаванду к зиме достаточно просто. Об этом в интервью 24 Канала рассказала фермер Анна Збинская.

Как подготовить лаванду к холодам?

Если после цветения вы уже проводили обрезку, но растение снова выпустило соцветия, их нужно срезать еще раз – осенью, желательно перед или уже после первых заморозков. Также стоит разрыхлить почву вокруг куста, а по возможности – замульчировать ее.

В нашей климатической зоне лаванда хорошо переносит зиму, поэтому укрывать ее не нужно. Наоборот – накрытие может повлечь запревание кустов. Достаточно просто следить за формой растения, периодически рыхлить землю и избегать загущения – кусты не должны быть слишком близко друг к другу.

Насчет полива: если летом вы регулярно поливали лаванду, а осенью прошло достаточно дождей, дополнительный полив не нужен. Также на пользу пойдет внесение калийно-фосфорных удобрений – они укрепляют корни и сам куст, помогая растению лучше подготовиться к холодам.

Лаванда не требует укрытия на зиму / Фото Pexels

Правда ли, что лаванда отпугивает вредителей?

Лаванда действительно отгоняет насекомых, таких как моль, мухи и комары, но не является панацеей от всех вредителей.

Кроме отпугивания насекомых, лаванда имеет другие полезные свойства, такие как успокоение, укрепление иммунитета, заживление ран и антисептическое действие.