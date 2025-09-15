Взимку багато садових рослин страждають від морозу, вітру та різких перепадів температур. Щоб зберегти їх здоровими до весни, важливо вчасно подбати про укриття, яке захистить коріння та пагони від пошкоджень. Однак не всі багаторічні рослини потрібно укривати.

Підготувати лаванду до зими досить просто. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла фермерка Анна Збінська.

Як підготувати лаванду до холодів?

Якщо після цвітіння ви вже проводили обрізку, але рослина знову випустила суцвіття, їх потрібно зрізати ще раз – восени, бажано перед або вже після перших заморозків. Також варто розпушити ґрунт навколо куща, а за можливості – замульчувати його.

У нашій кліматичній зоні лаванда добре переносить зиму, тому вкривати її не потрібно. Навпаки – накриття може спричинити запрівання кущів. Достатньо просто стежити за формою рослини, періодично розпушувати землю й уникати загущення – кущі не повинні бути надто близько один до одного.

Щодо поливу: якщо влітку ви регулярно поливали лаванду, а восени пройшло достатньо дощів, додатковий полив не потрібен. Також на користь піде внесення калійно-фосфорних добрив – вони зміцнюють коріння й сам кущ, допомагаючи рослині краще підготуватись до холодів.

Лаванда не потребує укриття на зиму / Фото Pexels

Чи правда, що лаванда відлякує шкідників?

Лаванда справді відганяє комах, таких як міль, мухи та комарі, але не є панацеєю від усіх шкідників.

Крім відлякування комах, лаванда має інші корисні властивості, такі як заспокоєння, зміцнення імунітету, загоєння ран та антисептична дія.