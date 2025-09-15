Підготувати лаванду до зими досить просто. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла фермерка Анна Збінська.

Як підготувати лаванду до холодів?

Якщо після цвітіння ви вже проводили обрізку, але рослина знову випустила суцвіття, їх потрібно зрізати ще раз – восени, бажано перед або вже після перших заморозків. Також варто розпушити ґрунт навколо куща, а за можливості – замульчувати його.

У нашій кліматичній зоні лаванда добре переносить зиму, тому вкривати її не потрібно. Навпаки – накриття може спричинити запрівання кущів. Достатньо просто стежити за формою рослини, періодично розпушувати землю й уникати загущення – кущі не повинні бути надто близько один до одного.

Щодо поливу: якщо влітку ви регулярно поливали лаванду, а восени пройшло достатньо дощів, додатковий полив не потрібен. Також на користь піде внесення калійно-фосфорних добрив – вони зміцнюють коріння й сам кущ, допомагаючи рослині краще підготуватись до холодів.

Лаванда не потребує укриття на зиму / Фото Pexels

Чи правда, що лаванда відлякує шкідників?

Лаванда справді відганяє комах, таких як міль, мухи та комарі, але не є панацеєю від усіх шкідників.

Крім відлякування комах, лаванда має інші корисні властивості, такі як заспокоєння, зміцнення імунітету, загоєння ран та антисептична дія.