В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська розповіла, яких помилок варто уникати, аби лаванда добре почувалася та радувала око яскравим цвітінням.

Яких помилок варто уникати у догляді за лавандою?

Анна Збінська виділяє три головні помилки, які значно впливають на добробут лаванда.

Найбільша помилка, за її словами, — це надмірний полив. Як пояснює фермерка, лаванда не потребує багато води, й для неї більшої шкоди буде завдавати саме застій води, аніж його відсутність.

Друга ж помилка – це повна відсутність обрізки. Без обрізання лаванда не буде розвиватись так, як потрібно, а згодом – просто перестане рости.

І нарешті третя помилка – це висадка у тіні. Лаванда обожнює сонце і для того, щоб вона гарно квітла, її потрібно садити в сонячному місці.

Як каже Анна Збінська, якщо це буде півтінь або напівтінь, то вона не буде розвиватися настільки красиво.

Що ще варто знати про лаванду?

Попри свою вибагливість, як виявляється, лаванда не потребує багатого на поживні речовини ґрунту. Надлишок вітамінів і мінералів навпаки сповільнює її розвиток і зменшує кількість квітів.

Натомість секретний інгредієнт, що їй потрібен, – це гравій. Саме він створює близькі до її природного середземноморського клімату умови.