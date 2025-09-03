У мережі нерідко можна натрапити на інформацію, що лаванда захищає дім від шкідників. Правда це чи міф в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська.

Чи справді лаванда відганяє комах?

За словами фермерки, лаванду справді не люблять комахи. Особливо до неї "неприязно" ставляться міль, мухи та комарі. Комахи будуть швидше уникати кущ лаванди на подвір'ї, аніж притягуватися. Аромат цієї рослини вдома теж їх відганятиме.

Водночас лаванду не можна назвати панацеєю від всіх шкідників. До прикладу, колорадські жуки так само люблять навідуватися до неї, як і до інших квітів.

Анна Збінська зазначає, що лаванда має багато корисних властивостей. Вона заспокоює, зміцнює імунітет, допомагає загоювати рани та діє як антисептик.

Продукція з лаванди застосовують в ароматерапії та для догляду за шкірою. Ще один корисний продукт – лавандовий гідролат. Його використовують як натуральний тонік для обличчя й волосся або як термальну воду.

Як довго квітне лаванда?

Лаванда цвіте близько чотирьох тижнів, якщо висадити її на сонячному місці.

Щоб вона квітла довше, можна підживлювати рослину азотними добривами. Щоб лаванда цвіла двічі за сезон – влітку і восени – квіти варто зрізати раніше, приблизно на другому тижні після початку цвітіння. Це стимулює повторне цвітіння, яке зазвичай з'являється у вересні – жовтні й тримається до морозів.