В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу фермерка та засновниця бренду lavandAnna Анна Збінська розповіла, як довго може цвісти лаванда та що робити, аби цей період подовжити.

Також цікаво Секрети лавандового раю: як її вирощувати і які помилки знищують кущі – інтерв'ю з фермеркою

Як довго цвіте лаванда та що допоможе продовжити її сезон?

Як пояснює Анна Збінська, лаванда квітне протягом 4 тижнів, і при правильній посадці, тобто на сонячному місці, гарантує красиве цвітіння впродовж цього періоду.

Однак через такий невеликий часовий проміжок не варто засмучуватися, адже продовжити сезон лаванди реально. Для цього можна додавати азотні добрива, що зробить кущі рослини яскравими та гарантуватиме рівномірне цвітіння.

Водночас, якщо хочеться побачити повторне цвітіння в один сезон, тобто влітку і восени, то для осіннього цвітіння варто зрізати квіти трішки раніше. Приблизно – на другому тижні після початку цвітіння для того, щоб лаванду стимулювати до появи повторних квітів вже восени.

У такому випадку нові квіти можуть з'явитися орієнтовно у вересні – жовтні, а квітнути будуть до морозів.

Цвітіння лаванди: дивіться фото

Що варто знати про догляд за лавандою?

Лаванда, як і інші рослини, має свої особливості догляду. Зокрема, одним з поширених питань є те, чи потрібно обрізати кущі після цвітіння.

Як виявляється, це обов'язково слід робити, адже це стимулює ріст нових пагонів та допомагає захистити лаванду від того, аби всередині кущ не дерев'янів.