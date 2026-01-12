Чим можна посипати доріжку біля дому – розкаже 24 Канал з посиланням на Tom's Guide.
Чим можна посипати доріжку біля дому?
- Кавова гуща
Не радимо викидати кавову гущу після приготування напою, адже її можна ефективно використати у саду або біля будинку. Кавова гуща:
- додає зчеплення на слизькій поверхні,
- поглинає трохи тепла, що прискорює танення льоду.
Цей метод особливо ефективний на невеликих ділянках, сходах та доріжках біля дому.
Кавову гущу можна використати для посипки доріжок біля дому / Фото Shutterstock
- Котячий наповнювач
Як пише The Sun, бентонітові гранули для котячого туалету здатні:
- створювати шорстку поверхню на льоду,
- зменшувати ковзання.
Важливо обирати не ароматизований наповнювач, щоб уникнути неприємного запаху.
Попіл
Попіл від дров або каміна теж може допомогти у боротьбі зі слизькими доріжками. Він:
- поглинає вологу,
- забезпечує зчеплення навіть на слизькому льоду,
- є повністю природним і безпечним для рослин.
Експерти зазначають, що такі домашні засоби не тільки допомагають безпечно пересуватися взимку, але й захищають довкілля від надлишку хімічних реагентів.
Чому не варто сипати сіль або пісок на садові доріжки?
Раніше ми писали, що сіль і пісок можуть пошкоджувати ґрунт і рослини, тому їх не рекомендується використовувати для боротьби з ожеледицею на садових доріжках. Цукровий буряк є безпечнішою альтернативою, яка не шкодить рослинам та бетону.