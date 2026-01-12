Чем можно посыпать дорожку возле дома – расскажет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide.
Чем можно посыпать дорожку возле дома?
- Кофейная гуща
Не советуем выбрасывать кофейную гущу после приготовления напитка, ведь ее можно эффективно использовать в саду или возле дома. Кофейная гуща:
- добавляет сцепление на скользкой поверхности,
- поглощает немного тепла, что ускоряет таяние льда.
Этот метод особенно эффективен на небольших участках, лестницах и дорожках возле дома.
Кофейную гущу можно использовать для посыпки дорожек возле дома / Фото Shutterstock
- Кошачий наполнитель
Как пишет The Sun, бентонитовые гранулы для кошачьего туалета способны:
- создавать шероховатую поверхность на льду,
- уменьшать скольжение.
Важно выбирать не ароматизированный наполнитель, чтобы избежать неприятного запаха.
Пепел
Пепел от дров или камина тоже может помочь в борьбе со скользкими дорожками. Он:
- поглощает влагу,
- обеспечивает сцепление даже на скользком льду,
- является полностью естественным и безопасным для растений.
Эксперты отмечают, что такие домашние средства не только помогают безопасно передвигаться зимой, но и защищают окружающую среду от избытка химических реагентов.
Почему не стоит сыпать соль или песок на садовые дорожки?
Ранее мы писали, что соль и песок могут повреждать почву и растения, поэтому их не рекомендуется использовать для борьбы с гололедом на садовых дорожках. Сахарная свекла является более безопасной альтернативой, которая не вредит растениям и бетону.