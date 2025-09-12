Хотя большинство людей поддерживает порядок дома регулярно, есть некоторые задачи, которые даже самые заядлые уборщики могут пропустить.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые вещи таким образом остаются грязными месяцами или вообще никогда не могут дождаться своей очереди для очистки. Какие предметы домашнего обихода моют недостаточно, рассказываем далее.

К теме Облегчат процесс избавления от лишнего: 5 вопросов, которые стоит себе задать, перебирая вещи

Какие вещи дома очищают недостаточно?

Тепловые катушки холодильника

Грязные катушки увеличивают потребление электроэнергии и могут привести к поломке техники. Их советуют чистить минимум раз в полгода. Для этого нужно отключить прибор, снять заднюю панель и аккуратно удалить пыль щеткой-пылесосом.

Мусорные баки

Этот объект часто выпадает из списка уборки. А баки желательно мыть горячей водой с мылом каждый месяц, давая им потом полностью высохнуть перед повторным использованием.

Направляющие и дверцы душа

В этих рейках скапливается грязь и известковый налет. Простой способ очистки – горячий уксус и пищевая сода. Уксус размягчает отложения, сода помогает осторожно оттереть их. Для долговременного результата направляющие и ролики можно обработать воском и силиконовым спреем.

Регулярная уборка позволяет поддерживать дом в хорошем состоянии / Фото Freepik

Посудомоечная машина

Фильтр посудомойки стоит мыть ежемесячно. Для этого его нужно достать, почистить щеткой с мылом, а затем запустить цикл со средством для очистки или раствором уксуса и соды. Особое внимание следует уделять резиновым уплотнителям.

Телевизор и пульт

Электронику достаточно протирать от пыли еженедельно. Однако средство для чистки следует наносить только на микрофибровую салфетку, а не непосредственно на экран.

Холодильник

Раз в месяц холодильник стоит мыть полностью: вынуть продукты, проверить срок годности, очистить полки, ящики и уплотнители дверцы. Это поможет избежать неприятных запахов и будет поддерживать свежесть продуктов.

Как облегчить уборку дома?

Уборка может казаться бесконечным процессом, особенно если внимание приходится обращать на все мелочи.

Однако испытывать стресс от этого не обязательно. Несколько небольших изменений в привычках могут облегчить уборку и превратить ее из изнурительного занятия в приятную рутину.