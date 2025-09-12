Хоча більшість людей підтримує лад вдома регулярно, є деякі завдання, які навіть найзавзятіші прибиральники можуть пропустити.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі речі таким чином залишаються брудними місяцями або взагалі ніколи не можуть дочекатися своєї черги для очищення. Які предмети домашнього вжитку миють недостатньо, розповідаємо далі.

Які речі вдома очищують недостатньо?

Теплові котушки холодильника

Брудні котушки збільшують споживання електроенергії й можуть призвести до ламання техніки. Їх радять чистити щонайменше раз на пів року. Для цього потрібно відключити прилад, зняти задню панель і акуратно видалити пил щіткою-пилососом.

Сміттєві баки

Цей об’єкт часто випадає зі списку прибирання. А баки бажано мити гарячою водою з милом щомісяця, даючи їм потім повністю висохнути перед повторним використанням.

Напрямні та дверцята душу

У цих рейках накопичується бруд і вапняний наліт. Простий спосіб очищення – гарячий оцет і харчова сода. Оцет розм’якшує відкладення, сода допомагає обережно відтерти їх. Для довготривалого результату напрямні та ролики можна обробити воском і силіконовим спреєм.

Регулярне прибирання дозволяє підтримувати дім у гарному стані / Фото Freepik

Посудомийна машина

Фільтр посудомийки варто мити щомісяця. Для цього його потрібно дістати, почистити щіткою з милом, а потім запустити цикл із засобом для очищення або розчином оцту та соди. Особливу увагу слід приділяти гумовим ущільнювачам.

Телевізор та пульт

Електроніку достатньо протирати від пилу щотижня. Однак засіб для чищення слід наносити лише на мікрофіброву серветку, а не безпосередньо на екран.

Холодильник

Раз на місяць холодильник варто мити повністю: вийняти продукти, перевірити термін придатності, очистити полиці, шухляди та ущільнювачі дверцят. Це допоможе уникнути неприємних запахів і підтримуватиме свіжість продуктів.

Як полегшити прибирання вдома?

Прибирання може здаватися нескінченним процесом, особливо якщо увагу доводить звертати на всі дрібниці.

Однак відчувати стрес від цього не обов'язково. Кілька невеликих змін у звичках можуть полегшити прибирання та перетворити його з виснажливого заняття на приємну рутину.