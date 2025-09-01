На щастя, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, є кілька корисних питань, які здатні полегшити труднощі вибору. Що варто спитати у себе, аби процес перебору речей став легшим, розповідаємо далі.

Коли ви востаннє цим користувалися?

Буває важко згадати, коли ви востаннє користувалися якоюсь річчю. Якщо це такий випадок, ймовірно, вона просто створює безлад і настав час її позбутися.

Чи хочете ви доглядати за цим предметом?

Деякі речі потребують постійного обслуговування, тому важливо врахувати, чи готові ви виділяти на це час та зусилля. Якщо ні, то краще знайти цьому предмету іншу домівку.

Чи будете ви щасливі передати цю річ комусь іншому?

Якщо думка про те, щоб передати цю річ комусь іншому, викликає більше радості, ніж факт володіння самим предметом, варто відмовитися від нього та знайти йому нову домівку.

Позбуватися від речей буває непросто / Фото Freepik

Ви використовуєте ви цю річ частіше ніж раз на рік?

Хоча деякі речі мають свою сезонність і це цілком нормально, далеко не всі предмети вдома мають використовуватися раз на рік. Якщо частота застосування речі є подібною, краще попрощатися з нею.

Ви зберігаєте цю річ лише через спогад?

Позбуватися сентиментальних речей може бути важко, особливо якщо їх подарував хтось, кого вже немає поруч, або вони нагадують про особливий спогад. І хоча цілком нормально зберігати такі речі, деякі з них можуть просто додавати безладу. Навіть якщо це щось емоційно важливе, варто замислитися, якою є ціна зберігання цього предмета.

Від яких речей вдома варто відмовлятися?

Серед речей, про зберігання яких варто думати особливо прискіпливо, найперше місце, напевно, займає декор.

Багато аксесуарів і прикрас насправді просто візуально загромаджують простір та навіть роблять його застарілим, тож від подібного декору краще відмовитися.