Загромождают пространство: 8 вещей, которые не стоит хранить на веранде летом

Летние дни побуждают проводить больше времени на улице, наслаждаясь теплом, солнцем и отдыхом. Однако существует опасность, что веранда быстро превратится в место хранения всего подряд –от полотенец до игрушек.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, таким образом некоторые вещи могут испортиться под влиянием непогоды или даже привлечь вредителей. Что именно не стоит оставлять на улице, рассказываем далее.

Также интересно Как эффективно очистить уличную мебель после зимы: советы для различных материалов

Плавательная одежда и снаряжение

После дня у бассейна легко оставить купальные костюмы, полотенца и другие вещи на веранде. Однако они быстро пачкаются, впитывают пыль, а влага способствует появлению плесени.

Храните все в водонепроницаемой коробке на улице или в специальном контейнере в гараже.

Подушки для уличной мебели

Тканевые вещи быстро портятся под действием дождя, влаги и солнца. Подушки выцветают, плесневеют и быстро теряют вид.

Держите их в специальной скамье с хранилищем или заносите внутрь после использования.

Обувь

Даже несколько пар обуви на пороге со временем выглядят неопрятно, к тому же привлекают насекомых – особенно пауков, которые любят уютные темные места.

Храните обувь в прихожей на полке или в шкафчике с местом для сидения.

Краски и химические вещества

Краски, морилки, чистящие средства могут испортиться или стать опасными из-за жары или влаги.

Держите их в вентилируемом помещении – сарае или гараже – как можно дальше от солнца и детей.

Веранда – не лучшее место для хранения вещей / Фото Freepik

Дрова

Пусть дрова на веранде и выглядят атмосферно, они могут привлечь муравьев, грызунов и даже змей.

Держите дрова накрытыми, на расстоянии от стен дома.

Велосипеды и уличные игрушки

Игрушки, самокаты и велосипеды быстро ржавеют под дождем и солнцем, а также создают беспорядок.

Оставляйте их в крытом помещении или специальном месте для детского инвентаря.

Миски для домашних животных

Еда на улице привлекает насекомых и диких животных. Даже миска с водой на ночь – не лучшая идея.

Выносите посуду для любимцев только тогда, когда вы рядом, а потом сразу убирайте.

Электроника

Bluetooth-колонки, зарядные устройства, освещение – все это чувствительно к перепадам температур и влаги. Ночная роса или внезапный дождь могут вывести технику из строя.

Заносите устройства в дом после использования и храните их рядом с выходом, чтобы легко доставать снова.

Кстати, если вы хотите добавить неожиданный дизайнерский акцент, обновить свою веранду можно с помощью диско-шара.