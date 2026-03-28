Это худшее, что можно сделать на кухне: эксперты советуют избегать этих ошибок
- Эксперты советуют избегать ошибок на кухне, таких как расположение плиты рядом со стеной, угловые мойки, использование кухонного плинтуса и системы "нажал и открыл" на нижних фасадах.
- В 2026 году дизайнеры планируют сосредоточиться на простоте и натуральности в интерьере, с использованием натуральных тканей и простых форм, а также рекомендуют экономить на ремонте с помощью натяжных потолков и виниловых покрытий.
Кухня - сердце любого дома, но неправильная планировка может превратить ее в настоящее поле боя для хозяев. Эксперты в области дизайна и эргономики назвали четыре распространенные ошибки, которых лучше избегать при обустройстве кухни.
Какие ошибки чаще всего делают на кухне?
- Плита вплотную к стене или холодильнику
Расположение плиты рядом со стеной или холодильником кажется экономией пространства, но на практике это создает массу проблем. Высокие боковые стенки ограничивают вентиляцию, а готовка у стены или холодильника увеличивает риск повреждения техники от жара и пара.
Плита возле холодильника / Фото Pinterest
- Угловые мойки
Угловые мойки часто выглядят стильно, но с точки зрения удобства они неудобны. Использовать их сложнее, чем стандартные прямоугольные, а рабочее пространство вокруг мойки становится ограниченным.
- Кухонный плинтус
Казалось бы, плинтус – мелочь, но он часто затрудняет уборку и занимает место для встроенной техники. Эксперты советуют выбирать компактные или скрытые варианты, чтобы избежать накопления пыли и грязи.
Плинтус на кухне – не лучшее решение / Фото Pinterest
- Системы "нажал и открыл" на нижних фасадах
Современные механизмы, позволяющие открыть ящик одним нажатием, выглядят удобно, но на практике часто создают больше проблем, чем пользы. Фасады постоянно открываются случайно, что может привести к травмам или повреждению кухонных принадлежностей.
Издание Livingetc предупредило, что в 2026 году дизайнеры планируют отказаться от блестящих синтетических тканей, многослойных и пышных штор, а также слишком ярких и насыщенных цветов. Зато главный акцент будет делаться на простоте, натуральности и функциональности.
В тренде будут натуральные ткани, такие как лен, хлопок, шерсть и шелк, которые придают интерьеру тепла и естественной текстуры. Шторы и занавеси предпочитают прямые, лаконичные формы, без лишних драпировок и сложных композиций, что делает пространство более открытым и легким.
Как сэкономить на ремонте в 2026 году?
В 2026 году для экономии на ремонте рекомендуется выбирать натяжные потолки, простые плинтусы и виниловые покрытия вместо дорогих материалов. Ковровая плитка становится популярной в 2026 году благодаря своей модульности, комфорту и практичности, заменяя холодные покрытия.