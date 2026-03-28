Это худшее, что можно сделать на кухне: эксперты советуют избегать этих ошибок

Кухня - сердце любого дома, но неправильная планировка может превратить ее в настоящее поле боя для хозяев. Эксперты в области дизайна и эргономики назвали четыре распространенные ошибки, которых лучше избегать при обустройстве кухни.

Больше об этом рассказали на странице @turchyn_rembud в тиктоке.

Какие ошибки чаще всего делают на кухне?

Плита вплотную к стене или холодильнику

Расположение плиты рядом со стеной или холодильником кажется экономией пространства, но на практике это создает массу проблем. Высокие боковые стенки ограничивают вентиляцию, а готовка у стены или холодильника увеличивает риск повреждения техники от жара и пара.



Плита возле холодильника / Фото Pinterest

Угловые мойки

Угловые мойки часто выглядят стильно, но с точки зрения удобства они неудобны. Использовать их сложнее, чем стандартные прямоугольные, а рабочее пространство вокруг мойки становится ограниченным.

Кухонный плинтус

Казалось бы, плинтус – мелочь, но он часто затрудняет уборку и занимает место для встроенной техники. Эксперты советуют выбирать компактные или скрытые варианты, чтобы избежать накопления пыли и грязи.



Плинтус на кухне – не лучшее решение / Фото Pinterest

Системы "нажал и открыл" на нижних фасадах

Современные механизмы, позволяющие открыть ящик одним нажатием, выглядят удобно, но на практике часто создают больше проблем, чем пользы. Фасады постоянно открываются случайно, что может привести к травмам или повреждению кухонных принадлежностей.

Какие ошибки чаще всего совершают на кухне: смотрите видео

