Секретами поделились на странице @gotovo.remontt в тиктоке.

Как уменьшить бюджет ремонта без критических компромиссов?

  • Натяжной потолок вместо сложных конструкций

Один из самых простых способов сэкономить – отказаться от многоуровневых гипсокартонных конструкций. Натяжной потолок:

  • устанавливается быстро,
  • стоит дешевле,
  • не требует дополнительного выравнивания.

К тому же современные варианты выглядят минималистично и хорошо вписываются в любой интерьер.

  • Простой плинтус вместо скрытого монтажа

Тренд на "невидимые" плинтусы со скрытым монтажом выглядит стильно, но значительно увеличивает бюджет ремонта. Альтернатива – обычный алюминиевый плинтус:

  • дешевле в установке,
  • не требует сложных работ,
  • хорошо сочетается с современным дизайном.

Это решение позволяет сэкономить без потери визуального качества.

  • Вместо паркета – современный винил

Натуральный паркет и паркетная доска остаются дорогими вариантами, которые существенно влияют на общий бюджет. Зато виниловое покрытие:

  • значительно доступнее,
  • устойчивое к влаге и царапинам,
  • простое в уходе.

Современный винил часто почти не отличается от натурального дерева на вид, поэтому это популярная альтернатива в бюджетных ремонтах.

  • Не переплачивать за плитку и сантехнику

Ванная комната традиционно "съедает" значительную часть бюджета. Чтобы сэкономить:

  • не выбирайте самую дорогую плитку,
  • комбинируйте базовые коллекции с акцентными элементами,
  • выбирайте сантехнику среднего сегмента.

В большинстве случаев разница в цене не означает существенной разницы в качестве или долговечности.

Эксперты HELLO! magazine советуют делать ремонт самостоятельно там, где это возможно. Благодаря этому удастся сэкономить немало денег, а доступные пошаговые инструкции с YouTube помогут сделать все правильно.

Какой неожиданный тип пола стал главным трендом 2026 года?

  • В 2026 году дизайн интерьера делает неожиданный поворот – в моду возвращается ковровое покрытие, но уже в современном формате. Речь идет о ковровой плитке, которая стремительно набирает популярность не только в офисах, но и в жилых интерьерах.
  • Причина проста: она сочетает комфорт, практичность и доступность. В отличие от холодных покрытий, таких как плитка или ламинат, ковровая плитка создает ощущение тепла под ногами и значительно улучшает акустику в помещении, уменьшая шум и эхо. Еще одно ключевое преимущество – ее модульность.
  • Ковровая плитка состоит из отдельных элементов, которые легко заменить в случае повреждения или загрязнения, не меняя все покрытие. Большинство современных вариантов имеют защитный слой от грязи и влаги, что делает их практичными даже для кухонь или коридоров.