Секретами поделились на странице @gotovo.remontt в тиктоке.
Смотрите также 90-е возвращаются: какой элемент интерьера наших бабушек снова в тренде
Как уменьшить бюджет ремонта без критических компромиссов?
- Натяжной потолок вместо сложных конструкций
Один из самых простых способов сэкономить – отказаться от многоуровневых гипсокартонных конструкций. Натяжной потолок:
- устанавливается быстро,
- стоит дешевле,
- не требует дополнительного выравнивания.
К тому же современные варианты выглядят минималистично и хорошо вписываются в любой интерьер.
- Простой плинтус вместо скрытого монтажа
Тренд на "невидимые" плинтусы со скрытым монтажом выглядит стильно, но значительно увеличивает бюджет ремонта. Альтернатива – обычный алюминиевый плинтус:
- дешевле в установке,
- не требует сложных работ,
- хорошо сочетается с современным дизайном.
Это решение позволяет сэкономить без потери визуального качества.
Что сделать, если хотите сэкономить на ремонте: смотрите видео
- Вместо паркета – современный винил
Натуральный паркет и паркетная доска остаются дорогими вариантами, которые существенно влияют на общий бюджет. Зато виниловое покрытие:
- значительно доступнее,
- устойчивое к влаге и царапинам,
- простое в уходе.
Современный винил часто почти не отличается от натурального дерева на вид, поэтому это популярная альтернатива в бюджетных ремонтах.
- Не переплачивать за плитку и сантехнику
Ванная комната традиционно "съедает" значительную часть бюджета. Чтобы сэкономить:
- не выбирайте самую дорогую плитку,
- комбинируйте базовые коллекции с акцентными элементами,
- выбирайте сантехнику среднего сегмента.
В большинстве случаев разница в цене не означает существенной разницы в качестве или долговечности.
Эксперты HELLO! magazine советуют делать ремонт самостоятельно там, где это возможно. Благодаря этому удастся сэкономить немало денег, а доступные пошаговые инструкции с YouTube помогут сделать все правильно.
Какой неожиданный тип пола стал главным трендом 2026 года?
- В 2026 году дизайн интерьера делает неожиданный поворот – в моду возвращается ковровое покрытие, но уже в современном формате. Речь идет о ковровой плитке, которая стремительно набирает популярность не только в офисах, но и в жилых интерьерах.
- Причина проста: она сочетает комфорт, практичность и доступность. В отличие от холодных покрытий, таких как плитка или ламинат, ковровая плитка создает ощущение тепла под ногами и значительно улучшает акустику в помещении, уменьшая шум и эхо. Еще одно ключевое преимущество – ее модульность.
- Ковровая плитка состоит из отдельных элементов, которые легко заменить в случае повреждения или загрязнения, не меняя все покрытие. Большинство современных вариантов имеют защитный слой от грязи и влаги, что делает их практичными даже для кухонь или коридоров.