Секретами поделились на странице @gotovo.remontt в тиктоке.

Как уменьшить бюджет ремонта без критических компромиссов?

Натяжной потолок вместо сложных конструкций

Один из самых простых способов сэкономить – отказаться от многоуровневых гипсокартонных конструкций. Натяжной потолок:

устанавливается быстро,

стоит дешевле,

не требует дополнительного выравнивания.

К тому же современные варианты выглядят минималистично и хорошо вписываются в любой интерьер.

Простой плинтус вместо скрытого монтажа

Тренд на "невидимые" плинтусы со скрытым монтажом выглядит стильно, но значительно увеличивает бюджет ремонта. Альтернатива – обычный алюминиевый плинтус:

дешевле в установке,

не требует сложных работ,

хорошо сочетается с современным дизайном.

Это решение позволяет сэкономить без потери визуального качества.

Вместо паркета – современный винил

Натуральный паркет и паркетная доска остаются дорогими вариантами, которые существенно влияют на общий бюджет. Зато виниловое покрытие:

значительно доступнее,

устойчивое к влаге и царапинам,

простое в уходе.

Современный винил часто почти не отличается от натурального дерева на вид, поэтому это популярная альтернатива в бюджетных ремонтах.

Не переплачивать за плитку и сантехнику

Ванная комната традиционно "съедает" значительную часть бюджета. Чтобы сэкономить:

не выбирайте самую дорогую плитку,

комбинируйте базовые коллекции с акцентными элементами,

выбирайте сантехнику среднего сегмента.

В большинстве случаев разница в цене не означает существенной разницы в качестве или долговечности.

Эксперты HELLO! magazine советуют делать ремонт самостоятельно там, где это возможно. Благодаря этому удастся сэкономить немало денег, а доступные пошаговые инструкции с YouTube помогут сделать все правильно.

