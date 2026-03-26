Секретами поділилися на сторінці @gotovo.remontt у тіктоці.

Як зменшити бюджет ремонту без критичних компромісів?

  • Натяжна стеля замість складних конструкцій

Один із найпростіших способів заощадити – відмовитися від багаторівневих гіпсокартонних конструкцій. Натяжна стеля:

  • встановлюється швидко,
  • коштує дешевше,
  • не потребує додаткового вирівнювання.

До того ж сучасні варіанти виглядають мінімалістично і добре вписуються в будь-який інтер'єр.

  • Простий плінтус замість прихованого монтажу

Тренд на "невидимі" плінтуси з прихованим монтажем виглядає стильно, але значно збільшує бюджет ремонту. Альтернатива – звичайний алюмінієвий плінтус:

  • дешевший у встановленні,
  • не потребує складних робіт,
  • добре поєднується з сучасним дизайном.

Це рішення дозволяє зекономити без втрати візуальної якості.

  • Замість паркету – сучасний вініл

Натуральний паркет і паркетна дошка залишаються дорогими варіантами, які суттєво впливають на загальний бюджет. Натомість вінілове покриття:

  • значно доступніше,
  • стійке до вологи та подряпин,
  • просте в догляді.

Сучасний вініл часто майже не відрізняється від натурального дерева на вигляд, тому це популярна альтернатива у бюджетних ремонтах.

  • Не переплачувати за плитку та сантехніку

Ванна кімната традиційно "з'їдає" значну частину бюджету. Щоб заощадити:

  • не обирайте найдорожчу плитку,
  • комбінуйте базові колекції з акцентними елементами,
  • обирайте сантехніку середнього сегмента.

У більшості випадків різниця в ціні не означає суттєвої різниці в якості або довговічності.

Експерти HELLO! magazine радять робити ремонт самостійно там, де це мождиво. Завдяки цьому вдасться заощадити чимало грошей, а доступні покрокові інструкції з YouTube допоможуть зробити все правильно.

Який несподіваний тип підлоги став головним трендом 2026 року?

  • У 2026 році дизайн інтер'єру робить несподіваний поворот – у моду повертається килимове покриття, але вже в сучасному форматі. Йдеться про килимову плитку, яка стрімко набирає популярності не лише в офісах, а й у житлових інтер'єрах.
  • Причина проста: вона поєднує комфорт, практичність і доступність. На відміну від холодних покриттів, таких як плитка чи ламінат, килимова плитка створює відчуття тепла під ногами та значно покращує акустику в приміщенні, зменшуючи шум і відлуння. Ще одна ключова перевага – її модульність.
  • Килимова плитка складається з окремих елементів, які легко замінити у разі пошкодження або забруднення, не змінюючи все покриття. Більшість сучасних варіантів мають захисний шар від бруду та вологи, що робить їх практичними навіть для кухонь чи коридорів.