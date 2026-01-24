Ванная будет выглядеть устаревшей: 10 трендов, от которых надо отказаться

Ремонт ванной комнаты – это серьезная финансовая инвестиция, поэтому меньше всего, чего хочется, – выбрать решения, которые очень быстро сделают пространство устаревшим. Тренды в ванных комнатах отходят от монохромных палитр, предсказуемых форм и схем укладки плитки и "безопасных" нейтральных решений.

Зато 2026 год – это о многослойной эстетике: теплые цвета, интересную плитку, насыщенные виды камня и текстурные материалы, пишет Better Homes and gardens.

Какие ванны выйдут из моды в 2026 году?

Полностью белые и резко черно-белые цветовые схемы

Стерильные полностью белые ванные комнаты, контрастные черно-белые сочетания и серые ахроматические палитры теряют актуальность. Такие решения являются плоскими, предсказуемыми и ассоциируются с постпандемическим периодом.

Сочетание кварцита Taj Mahal и белого дуба

Популярная ранее комбинация начинает восприниматься как слишком безопасная и переиспользованная. Тренд смещается в сторону более атмосферных пространств с насыщенными камнями, более темным деревом, текстурными полами и многослойными отделками.

Сочетание кварцита Taj Mahal и белого дуба – устаревшее решение для ванной / Фото Better Marble

Фермерская эстетика

Фермерский стиль с белой плиткой "кабанчик", темной затиркой и вагонкой постепенно выходит из моды. Холодные серо-белые палитры делают ванную неприветливой и устаревшей. Поэтому они уступают теплым нейтралам и более глубоким цветам.

Чрезмерно глянцевые поверхности

Глянцевые шкафчики, акриловые панели и блестящие синтетические материалы считаются устаревшими. Их заменяют матовые, шлифованные и тактильные поверхности, имеющие вневременной вид.

Крупноформатная плитка с контрастной затиркой

Большие плитки с резким контрастом затирки и имитациями материалов теряют актуальность. Зато предпочтение отдается более мелким форматам, текстурным полам и поверхностям с мягкими тональными переходами.

Холодные стены

Стерильные, ледяные оттенки стен делают пространство холодным и безжизненным. В тренде более теплые и глубокие цвета – зеленые, землистые, сливовые и мягкие нейтралы, которые создают ощущение уюта.

Плитка "кабанчик" повсюду

Плитка "кабанчик" на всех поверхностях имеет однообразный вид. Современные ванны сочетают различные фактуры, размеры и материалы.

В 2026 году стоит отказаться от плитки "кабанчик" / Фото Burchard Design Co

Освещение из одного источника

Только потолочное или слишком яркое освещение считается устаревшим. Современные решения предусматривают многоуровневый свет, который сочетает функциональность и атмосферу.

Холодная пастель в стандартных раскладках

Холодные пастельные оттенки плитки и предполагаемые схемы укладки больше не кажутся современными. Их заменяют теплые природные цвета и более сложные дизайнерские раскладки.

Избыток открытых полок

Большое количество открытых полок в ванной является непрактичным. Со временем они создают визуальный беспорядок и плохо подходят для ежедневного пользования.

К слову, в 2026 году встроенные ванны снова возвращаются в моду. Ранее их считали устаревшими, потому что популярными стали отдельно стоящие ванны и большие душевые, но теперь акцент снова смещается на удобство и практичность, пишет House Digest. Встроенные ванны занимают меньше места, легче в уходе и часто дешевле в установке. Они хорошо подходят для небольших ванных и семей с детьми, особенно в формате "ванна + душ". Различные варианты монтажа позволяют адаптировать их под современный дизайн.

