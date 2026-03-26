Роскошная и стильная гостиная –это просто: учтите эти 5 советов от дизайнеров
- Молдинги на стенах и деревянные элементы в интерьере добавляют гостиной изысканности и характера, делая ее более "дорогой" на вид.
- Использование различных текстур, правильных пропорций мебели и большого искусства помогает создать элегантное и стильное пространство.
Чтобы гостиная имела дорогой вид, не обязательно тратить много – достаточно нескольких продуманных изменений. Они быстро придадут интерьеру ощущение роскоши и стиля.
Дизайнеры советуют 5 простых, но эффектных решений, которые помогут сделать пространство более элегантным. Об этом пишет The Spruce.
Как придать гостиной дорогой вид без особых затрат?
Добавьте молдинги на стены
Даже если в вашем доме мало архитектурных деталей, их легко добавить – и молдинги прекрасно справляются с этой задачей. Они делают гостиную более изысканной и "дорогой" на вид. Это индивидуальная деталь, которая добавляет характера пространства, но не требует больших затрат. Если вы любите DIY, можете установить молдинги самостоятельно.
Даже арендаторы могут использовать временное крепление и снять их перед переездом.
Молдинги добавляют роскоши интерьеру / Фото Kat Alves
Добавьте дерево в интерьер
Не недооценивайте силу зелени. Большое растение в горшке способно мгновенно освежить пространство и сделать его более "дорогим".
Подойдет как живое, так и искусственное растение – зеленый цвет универсален и хорошо сочетается с любой палитрой. Вместо обычного терракотового горшка выберите более стильное кашпо или даже винтажный вариант.
Если растение искусственное, можно добавить мох сверху – это сделает его более реалистичным.
Добавьте в гостиную живую растительность / Фото Kat Alves
Комбинируйте текстуры как профессионал
Чтобы интерьер имел дорогой вид, важно использовать различные натуральные материалы и текстуры. Нейтральные цвета помогают создать элегантную, "тихую роскошь". Стоит сочетать шерсть, дерево, керамику и другие материалы для глубины и визуального интереса.
Также важно работать с текстилем: лен, шерсть, мохер в шторах, подушках и пледах создают богатый, продуманный вид.
Чтобы комната не была перегруженной, придерживайтесь единой тональной палитры.
Учитывайте масштаб
Хороший дизайн – это правильные пропорции. Мебель должна соответствовать размеру комнаты. В большой гостиной уместно больше мест для сидения – например, угловой диван, кресла или пуфы.
Для маленьких комнат лучше выбирать компактную мебель с качественной обивкой, например бархат или кожу.
Выбирайте большое искусство
Большие картины или арт-объекты мгновенно добавляют интерьеру изысканности. Это может быть картина, текстиль или смешанное искусство – главное, чтобы это был акцентный элемент, который задает настроение пространства. Еще лучше – выбирать оригинальные или винтажные работы вместо массовых постеров. Это сразу усиливает ощущение роскоши.
Большие арт-объекты тоже добавляют "изюминки" интерьеру / Фото Lindsay Brown
4 вещи, которые удешевляют интерьер гостиной
Эксперты назвали четыре самые распространенные ошибки, которые могут портить вид вашей гостиной. Об этом пишет House Beautiful.
Одинаковые мебельные наборы
Откажитесь от полностью одинаковой мебели и вместо этого создайте более продуманную композицию из разных цветов и текстур. Хотя может казаться, что одинаковые комплекты являются гармоничными, на самом деле они создают эффект "как из каталога" – и не в хорошем смысле. Дизайнер Финикс Грей советует избегать таких решений в гостиной и выбирать более индивидуальный подход. Сочетание различных материалов, тканей и оттенков делает интерьер глубже и придает ему профессиональный вид.
Надписи на стенах
Большие декоративные надписи вроде "love" или "family" могут испортить вид комнаты. Хотя многие пытаются подчеркнуть свои ценности через декор, делать это буквально – не лучшая идея. Такие элементы часто кажутся навязчивыми и удешевляют интерьер.
Тематический декор
Есть разница между стилем и темой. Стиль – это сочетание элементов, которые вам нравятся. А тема – это когда вы слишком буквально придерживаетесь одной идеи, например, покупаете все с леопардовым принтом. Такие интерьеры больше похожи на случайную коллекцию, чем на продуманный дизайн, и часто кажутся искусственными.
Хороший интерьер базируется не только на стиле, а на идее или настроении. Важно создать атмосферу, которую чувствуешь, а не ту, которую нужно объяснять словами.
Искусственные растения
Лучше выбрать настоящее растение, даже неприхотливое, чем использовать пластиковое. Искусственные растения могут портить общее впечатление. Их главная проблема – отсутствие "жизни": они не меняются и не добавляют пространству естественности. Пыль на искусственных листьях лишь усиливает эффект заброшенности.
Заменитель ламината в 2026 году: какой пол выбрать
- В 2026 году в ремонте важны не только красота, но и комфорт – тишина и тепло в доме.
- Поэтому вместо ламината и паркета все чаще выбирают ковровую плитку. Она лучше поглощает шум, сохраняет тепло и приятна для хождения.
- К тому же ее легко укладывать, заменять отдельные части и комбинировать цвета.
- Такое покрытие удобное в уходе, подходит даже для активных зон и помогает сделать дом уютным без сложного ремонта.